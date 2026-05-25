Agentul a murit pe loc, în impact, iar şoferul pe care l-a lovit - un pompier, a decedat duminică.

Accidentul ingrozitor a avut loc în 15 mai, într-o zonă cu linie continuă. În curbă, cum avea şi viteză, poliţistul de 37 de ani a ajuns cu maşina pe contrasens şi a izbit violent un autoturism care circula regulamentar.

Agentul, care era în timpul liber, a murit în impact. Răniţii din cealaltă maşină - un pompieri de 22 de ani şi prietena lui, au ajuns grav răniţi la spital. După zile întregi de spitalizare bărbatul a murit, iar femeia e în continuare internată.

Analizele de sânge făcute şoferilor după accident, arată că poliţistul băuse serios înainte. Avea o alcoolemie de 2,55, adică în pragul unei come alcoolice, spun specialiştii.

Ancheta pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală nu a fost oprită, chiar dacă principalul suspect nu mai trăieşte.