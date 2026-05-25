Agentul a murit pe loc, în impact, iar şoferul pe care l-a lovit - un pompier, a decedat duminică. 

Accidentul ingrozitor a avut loc în 15 mai, într-o zonă cu linie continuă. În curbă, cum avea şi viteză, poliţistul de 37 de ani a ajuns cu maşina pe contrasens şi a izbit violent un autoturism care circula regulamentar.

Agentul, care era în timpul liber, a murit în impact. Răniţii din cealaltă maşină - un pompieri de 22 de ani şi prietena lui, au ajuns grav răniţi la spital. După zile întregi de spitalizare bărbatul a murit, iar femeia e în continuare internată.

Analizele de sânge făcute şoferilor după accident, arată că poliţistul băuse serios înainte. Avea o alcoolemie de 2,55, adică în pragul unei come alcoolice, spun specialiştii.

Citește și
Doi adolescenți din Prahova, salvați din râul Ialomița de doi polițiști după ce au fost luați de curenți

Ancheta pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală nu a fost oprită, chiar dacă principalul suspect nu mai trăieşte.