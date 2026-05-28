Fie că este vorba despre prieteni, colegi de serviciu ori parteneri romantici, diferențele din plan politic arată uneori că oamenii au viziuni diferite asupra vieții, care nu pot fi depășite.

Rafael e student la istorie și lucrează în contabilitate. Din cauza diferențelor politice, a tăiat legăturile cu „șase sau șapte persoane. Au fost destule. Oameni mai mici decât mine, care aveau anumite păreri. Total opuse”, explică acesta. Alții s-au certat cu rudele.

Tânăr: „Toate ca toate, până la politică”.

Dar opiniile politice contradictorii pot duce și la divorț. Este cazul unui cuplu destrămat anul trecut, după 15 ani de căsnicie și doi copii.

Irina Tomescu, avocat în dreptul familiei: „Ei trăiau în lumi diferite. Ea credea în tradiție, în familie, în credință. El privea spre o societate modernă, progresistă, frecventau cercuri diferite, oameni diferiți”.

Corespondent Știrile ProTV: „În cel mai recent sondaj realizat de ei, 37% dintre cei care au răspuns au declarat că au pierdut cel puțin o relație de-a lungul vieții din cauza diferențelor politice. Aceștia au indicat și despre ce fel de relații este vorba. 62% au declarat că au renunțat la un prieten, 40% la un membru al familiei, în timp ce 29% au pus capăt unei relații cu un coleg de muncă și 10% s-au despărțit de un partener romantic”.

La noi în țară, această polarizare s-a accentuat mai ales după alegerile din 2024, cred sociologii.

Cristian Andrei, sociolog: „Politicienii, campaniile apelează la emoții, dacă vreți, brute ale oamenilor, apelează la furie. În mediul online, de exemplu, avem foarte mult discurs al urii”.

Specialiștii mai spun că viziunea diferită asupra politicii indică de multe ori rupturi și în alte aspecte ale vieții - de la valori și credințe și până la bani, rolurile într-o relație ori educația copiilor.