Cele șapte teme folosite în manipulările de pe rețelele sociale. Impactul dezinformării a fost un miliard de euro în 2025

Campaniile moderne de dezinformare nu mai funcționează doar prin răspândirea unor știri complet false, ci printr-un amestec de informații reale, interpretări distorsionate și mesaje construite de influenceri.

Raportul arată că principalele teme de manipulare urmăresc destabilizarea încrederii publice și accentuarea diviziunilor sociale. În centrul acestor campanii se află exploatarea fricii colective — fie că este vorba despre război, crize economice, sănătate publică sau insecuritate socială.

Mesajele alarmiste sunt construite astfel încât să determine reacții rapide și redistribuire masivă pe rețelele sociale, înainte ca informațiile să poată fi verificate.

Temele manipulatoare

Cercetarea a identificat șapte teme care sunt folosite în dezinformarea pe social-media.

1. Anti-occidentalism suveranist - influencerii se axează pe ideea că țara este o colonie

2. Anularea alegerilor și „lovitură de stat” - ca românii au fost păcăliți la aleegrile din 2025 și că e un adevăr ascuns

3. Identitatea creștină amenințată - Occidentul încearcă să atace valorile familiei tradiționale și ortodoxe

4. Anti-Ucraina - dacă România va sprijini țara riscă să intre și ea în război

5. Conspiraționism - hantavirusul este noua armă a globaliștilor

6. Anti-UE și eșec instituțional

7. Criză fiscală și faliment orchestrat

Potrivit analizei, campaniile de manipulare folosesc frecvent:

titluri șocante;

mesaje conspiraționiste;

imagini scoase din context;

videoclipuri editate manipulator;

citate false atribuite unor persoane publice;

statistici prezentate fără context.

De asemenea, raportul avertizează că manipularea funcționează eficient tocmai pentru că exploatează vulnerabilități reale ale societății: neîncrederea în autorități, nivelul redus de educație media și consumul accelerat de informație online.

Emoțiile transmise publicului

Pentru propagarea dezinformării, limbajul și emoțiile transmise sunt: frica, controlul, acuzațiile criminale, distrugerea, deegitimizarea și conspirația.

Raportul prezentat în cadrul summit-ului susține că fenomenul manipulării online este concentrat într-un număr redus de surse și conturi, care reușesc însă să domine spațiul digital.

Potrivit concluziilor studiului: