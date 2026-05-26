Academia Colegiilor Regale de Medicină a explicat impactul pe care reţelele de socializare îl au asupra copiilor în cadrul unei consultări publice pe care guvernul britanic a organizat-o pe tema protejării copiilor în mediul online, care se încheie marţi.

''Se numără printre fumat şi purtarea centurilor de siguranţă în maşini ca factor unificator pentru profesia medicală''.

''Sunt puţine subiecte care au unit atât de puternic medicii în ultimii ani precum impactul pe care expunerea fără restricţii la tehnologie şi dispozitive îl are în prezent asupra sănătăţii copiilor şi tinerilor'', a spus asociaţia, care reprezintă 23 de colegii şi facultăţi regale de medicină din Regatul Unit şi Irlanda.

Tot mai mulți copii ajung la medici din cauza timpului petrecut online

Peste jumătate dintre cei 132 de medici care au răspuns sondajului se confruntă cu cel puţin un caz de probleme de sănătate legate de tehnologie şi de dispozitive în fiecare săptămână, iar peste o treime se confruntă cu astfel de cazuri de mai multe ori pe săptămână.

Efectele negative variază de la răniri fizice cauzate, spre exemplu, de imitarea unor acte de pornografie extremă, la impactul asupra sănătăţii mintale, cum ar fi trauma provocată de vederea unor imagini violente online.

Marea Britanie a organizat o consultare publică în legătură cu restricţionarea accesului copiilor la reţelele de socializare, printre care şi o posibilă interzicere a utilizării acestora în rândul tinerilor sub 16 ani, alte ţări europene luând în calcul măsuri similare.

Deşi legile britanice privind siguranţa online impun companiilor din domeniul social media să ia măsuri pentru a proteja copiii de conţinuturi ilegale şi periculoase propagate online, guvernul şi-a luat angajamentul de a merge mai departe.

''Problema nu se pune dacă vom acţiona; vom acţiona, fie că e vorba despre o restricţie în ceea ce priveşte social media pentru tinerii sub 16 ani sau restricţii privind anumite caracteristici şi funcţii esenţiale'', a declarat pentru BBC News Liz Kendall, secretar de stat pentru Tehnologie.

Sute de familii britanice testează interdicţii privind reţelele de socializare, precum şi restricţii de timp privind utilizarea aplicaţiilor pentru a vedea care este impactul asupra somnului copiilor, vieţii de familie şi temelor pentru şcoală.

Experţii au opinii împărţite în privinţa interzicerii totale a reţelelor de socializare, în timp ce un grup de tineri din Londra a declarat recent pentru Reuters că se opun restricţiilor.