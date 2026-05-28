În contextul în care părinții și profesorii își exprimă îngrijorarea că rețelele sociale contribuie la scăderea capacității de atenție, cercetarea a descoperit că „pregătirea muzicală formală este asociată cu o atenție și vigilență superioare” și sugerează că lecțiile de muzică ar putea reprezenta antidotul.

Studiul, publicat în „British Journal of Psychology”, a arătat că tinerii aveau mai puține șanse să își piardă concentrarea în timpul unor sarcini care necesitau atenție intensă dacă învățaseră să cânte la un instrument.

„Pregătirea muzicală nu doar că poate îmbogăți viața culturală și emoțională, ci poate contribui și la dezvoltarea unor abilități cognitive importante, precum atenția și vigilența”, a declarat Rafael Román-Caballero, de la Universitatea McMaster din Canada, coordonatorul studiului, pentru The Times.

Cum s-a desfășurat studiul

Pentru studiu, 268 de persoane cu vârste între 8 și 34 de ani au fost împărțite în două grupuri: muzicieni și non-muzicieni. Participanții au efectuat apoi sarcini pe calculator concepute pentru a le testa capacitatea de concentrare, potrivit The Independent.

Principala sarcină presupunea ca participanții să privească un ecran și să decidă dacă o săgeată indică spre stânga sau spre dreapta, încercând în același timp să nu fie distrași de alte săgeți afișate în jur.

Studiul a constatat că cei care aveau pregătire muzicală formală răspundeau mai rapid și prezentau mai puține momente de pierdere a atenției comparativ cu cei care nu luaseră lecții de muzică.

Concluziile vin într-o perioadă în care viața copiilor este tot mai dominată de rețele sociale, platforme video și smartphone-uri, despre care alte studii au arătat că pot afecta capacitatea de concentrare. Un studiu realizat de cercetători suedezi și americani a urmărit obiceiurile zilnice de utilizare a ecranelor la copii și a constatat că cei care petreceau „mult” timp pe rețelele sociale înregistrau o scădere treptată a nivelului de atenție.

Autorii studiului sugerează însă că muzica poate combate acest fenomen numit „brain rot”, deoarece presupune învățarea ritmului, citirea partiturilor, stăpânirea tehnicii și corectarea greșelilor.

„La fel ca multe alte abilități cognitive, atenția poate deveni mai rafinată și mai eficientă cu cât este exersată mai mult”, a explicat Román-Caballero.

Totuși, cercetătorii au avertizat că rezultatele sunt „moderate” și că lecțiile de muzică nu vor produce o „transformare cognitivă dramatică”.

Studiul a concluzionat și că „o atenție mai bună i-ar putea face pe oameni mai predispuși să urmeze pregătire muzicală, ceea ce, la rândul său, le-ar putea îmbunătăți și mai mult abilitățile de concentrare”. Cercetarea subliniază că persoanele cu pregătire muzicală ar putea fi „mai dispuse să depună efort” și să abordeze sarcinile dificile cu mai multă motivație.

„În acest sens, pregătirea muzicală ar îmbunătăți performanța prin modificarea disponibilității muzicienilor de a depune efort, nu neapărat prin schimbarea directă a capacităților cognitive”, au adăugat autorii studiului.