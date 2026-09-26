Preparată prin ținerea cepei roșii într-o soluție simplă pe bază de oțet, această garnitură ușor de făcut adaugă aciditate și o textură crocantă preparatelor înăbușite, supelor și tocănițelor gătite lent, dar și salatelor cu frunze verzi închise la culoare. Firele de ceapă cu nuanța lor superbă de roz pot transforma orice preparat într-o masă apetisantă și plină de culoare.

Cum alegi ceapa roșie pentru murat

Dacă vrei să alegi ceapa roșie potrivită pentru murat, uită-te în primul rând la cât de proaspătă și fermă este. Pentru o textură crocantă, alege:

• ceapă tare și fermă, care nu este moale când o apeși;

• bulbi grei pentru dimensiunea lor;

• foi exterioare uscate, subțiri și intacte;

• ceapă fără zone moi, lovituri, mucegai sau pete;

• ceapă care nu a început să încolțească.

Pentru ceapa murată sunt potrivite în special cepele mici sau medii, deoarece își păstrează mai bine textura după ce intră în contact cu lichidul acid.

Ingrediente pentru ceapă roșie murată

Această rețetă simplă de ceapă roșie murată necesită doar patru ingrediente și aproximativ 12 ore.

Ceapă roșie: Ceapa roșie are o aromă mai intensă decât ceapa albă și galbenă, ceea ce o face ideală pentru murat. Taie ceapa în rondele, jumătăți de rondele sau de la un capăt la celălalt, folosind un cuțit de bucătar bine ascuțit sau, pentru felii cât mai uniforme, o mandolină.

Oțet: Poți prepara ceapă roșie murată cu aproape orice tip de oțet. Oțetul alb distilat are un gust neutru, astfel încât aromele pe care le adaugi se pot evidenția foarte bine. Poți folosi însă și oțet de mere, oțet de vin alb, oțet de șampanie, oțet de orez sau orice tip de oțet pe care îl ai în cămară. Mie îmi place să intensific nuanța naturală roz a cepei folosind oțet de vin roșu.

Apă: Diluarea saramurii pentru murături cu apă ajută la temperarea gustului puternic și acrișor al oțetului. Rețetele recomandă, în general, un raport de 1:1 între oțet și apă. Pentru o ceapă mai acrișoară, poți folosi 3 părți oțet și 1 parte apă. Pentru un gust mai delicat, procedează invers. Apa filtrată de la robinet este potrivită în acest caz – important este să o aduci la punctul de fierbere, deoarece amestecul fierbinte de apă și oțet ajută zahărul și sarea să se dizolve.

Zahăr: Puțină dulceață echilibrează aciditatea soluției pentru murat. Poți folosi orice tip de îndulcitor. Zahărul alb are cea mai neutră aromă, dar poți folosi și zahăr brun, sirop de arțar, miere sau sirop de agave.

Sare: Tipul de sare folosit contează. Aproape toate rețetele de murături ies cel mai bine cu sare de murături, care se dizolvă foarte ușor în soluția de oțet și ajută la prevenirea tulburării acesteia. Cantitatea de sare raportată la volum diferă și în funcție de dimensiunea cristalelor de sare, așa că evită sarea de mare, sarea sub formă de fulgi sau orice sare cu granulație mare, deoarece soluția poate deveni prea sărată.

Cum se prepară ceapa roșie murată, pas cu pas

Ingrediente

• 1 ceapă roșie medie, tăiată subțire

• ½ cană de oțet alb distilat sau orice alt tip de oțet preferi

• ½ cană de apă filtrată

• 2 lingurițe de zahăr tos

• 1½ lingurițe de sare kosher Diamond Crystal sau ¾ linguriță de sare kosher Morton

Mod de preparare

Pune 1 ceapă roșie medie, tăiată subțire, într-un recipient de sticlă sau într-un borcan. Lasă deoparte.

Pune într-o cratiță medie, la foc mediu-mare, ½ cană de oțet alb distilat, ½ cană de apă, 2 lingurițe de zahăr și 1½ lingurițe de sare de murături.

Adu amestecul la punctul de fierbere, amestecând până când zahărul și sarea se dizolvă complet.

Toarnă saramura peste ceapa roșie din borcan și las-o să se răcească la temperatura camerei. Acoperă borcanul și pune-l la frigider pentru cel puțin 12 ore și cel mult 4 zile.

Cu ce mâncăruri se potrivește ceapa roșie murată

Printre cele mai bune rețete cu ceapă roșie murată se numără multe salate, dar și tocănițe și sandvișuri. Poți folosi ceapa roșie murată în orice preparat care are nevoie de puțină aciditate.

Adaugă această garnitură crocantă pe un platou de mezeluri și brânzeturi pentru o gustare rapidă. Pune-o într-un wrap cu pui, în sandvișuri cu carne de porc gătită lent sau peste o tavă de nachos. O poți adăuga și peste pâine prăjită cu avocado, în tacos sau burrito ori o poți amesteca într-o salată de cartofi cu dressing pe bază de oțet.

Ce condimente poți adăuga pentru mai multă aromă

Poți folosi pătrunjel și mentă proaspete în această rețetă de murături. Dacă vei servi ceapa ca parte a unui platou de mezze, toacă puțin mai multe verdețuri și presară-le peste ceapa murată chiar înainte de servire.

Poți adăuga boabe de piper, fulgi de chilli sau chiar ardei iuți întregi în saramură pentru puțină iuțeală.