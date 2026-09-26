Un preparat simplu și sățios, bun și la post, bun și de poftă, care poate fi făcut inclusiv cu ciuperci și fasole, în zeci de variante.

La Uila, în județul Mureș, zacusca se face la ceaun, tocmai pe deal. Zeci de oameni au venit să vadă cum se pregătește minunea toamnei și, mai ales, să o guste pe o bucată de pită proaspătă. În unele borcane ajung hribi, în altele boabe de fasole.

Fiecare combinație schimbă puțin povestea, dar păstrează gustul care ne trimite direct în copilărie.

Aproape de pădure, zacusca de ciuperci are un loc cu totul aparte. Mirosul de legume coapte pe jar i-a înnebunit pe cei de pe margine.

Cei care au vrut să ducă o parte din gustul toamnei acasă au dat 25 de lei pentru un borcan cu zacuscă. Cu ocazia acestui eveniment s-au strâns și bani pentru restaurarea bisericii fortificate din zonă.