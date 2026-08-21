Ethel Caterham, care locuiește la azilul Hallmark Lakeview din Lightwater, Surrey, la sud-vest de Londra, își petrece ziua de naștere alături de familie și de prieteni, potrivit Agerpres.

„Vă mulțumesc pentru toate urările frumoase de ziua mea. Chiar și la 117 ani, am avut parte de multe premiere anul acesta, de la mângâierea unei lame până la faptul că l-am ținut de mână pe rege”, a declarat ea.

Supercentenara și-a descris ziua de naștere drept „minunată”, povestind că a sărbătorit aniversarea alături de familie și de prieteni. „Aștept cu nerăbdare să văd ce-mi va aduce anul viitor”, a adăugat ea.

A devenit cea mai în vârstă persoană în viață în aprilie 2025

Ea a devenit cea mai în vârstă persoană în viață în aprilie 2025, după decesul călugăriței braziliene Inah Canabarro Lucas, la 116 ani.

În septembrie anul trecut, la puțin timp după ce a împlinit 116 ani, Caterham a primit vizita regelui Charles, care a ținut-o de mână.

În timpul întrevederii cu regele Charles al Marii Britanii, ea și-a amintit investitura lui din 1969 ca prinț de Wales, când avea 21 de ani, adăugând: „Toate fetele erau îndrăgostite de tine și voiau să se căsătorească cu tine”.

Caterham s-a născut la 21 august 1909 în Shipton Bellinger, Hampshire, cu cinci ani înainte de începerea Primului Război Mondial, fiind a doua cea mai tânără dintre cei opt copii ai familiei.

În anul 1927, la vârsta de 18 ani, ea a călătorit în India, unde a avut grijă de copiii unei familii de militari, până la vârsta de 21 de ani.

A condus mașina până la 97 de ani

La o cină organizată în Marea Britanie în 1931, și-a cunoscut soțul, Norman, care era locotenent-colonel în Armata Britanică și a decedat în 1976.

Cei doi au locuit în Salisbury înainte de a fi detașați în Gibraltar și Hong Kong. În timpul șederii sale în Hong Kong, Caterham a înființat o grădiniță și a avut grijă de cele două fiice ale sale, care între timp au murit.

Una dintre surorile sale, Gladys, a trăit până la vârsta de 104 ani.

Caterham a condus mașina până la vârsta de 97 de ani și a jucat bridge chiar și după ce a devenit centenară.

Ea a supraviețuit COVID-19 în 2020, la vârsta de 110 ani.

Titlul de cea mai vârstnică persoană din istorie este deținut de franțuzoaica Jeanne Calment, care a trăit până la 122 de ani și 164 de zile, potrivit Guinness World Records.