Traficul pasagerilor şi al vehiculelor a fost oprit prin punctul de control Tabaki şi este deviat către alte puncte de trecere, a anunţat serviciul prin aplicaţia de mesagerie Telegram.

Partea moldovenească a fost informată despre situaţie, a adăugat acesta.

Maia Sandu, avertisment după incidentele cu drone rusești: Unele sunt trimise intenţionat în spaţiul aerian al Moldovei

Preşedinta Maia Sandu a declarat luni, într-un interviu, că unele drone pătrund în spaţiul aerian al Republicii Moldova din întâmplare, în timp ce altele sunt trimise intenţionat.

Ea consideră că una dintre cele mai eficiente modalităţi de reacţie nu este neapărat la nivel diplomatic, ci prin acordarea unui sprijin mai consistent Ucrainei în războiul de apărare împotriva Rusiei, scrie news.ro.

Şefa statului a fost întrebată, în emisiunea „La 360 de grade” de la Teleradio Moldova, dacă dronele care survolează neautorizat spaţiul aerian al ţării sunt o întâmplare sau dacă, prin intermediul acestora, Rusia testează capacitatea de reacţie a Republicii Moldova şi a ţărilor vecine.