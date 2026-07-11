„Gold rush” este nuanța care cucerește saloanele – un amestec sofisticat de miere, caramel și reflexe aurii care luminează chipul și oferă părului acel aspect sănătos, scump și fără efort, relatează METRO.

Iar vestea bună este că această tendință este una dintre cele mai flatante ale sezonului pentru femeile de peste 50 de ani.

În loc să pună accent pe tonuri arămii puternice sau pe galben, este vorba despre introducerea unei călduri subtile care îmbunătățește culoarea naturală a părului, oferindu-i un aspect mai sănătos și mai luminos.

Potrivit hairstylistului celebru Adam Reed, această tendință nu este despre o schimbare dramatică, ci despre a face părul să pară natural de luxos.

„Gold rush înseamnă readucerea căldurii, bogăției și luminozității în păr”, explică Reed.

„Ani la rând am văzut predominând tonurile reci, dar acum observăm o schimbare către blonde aurii, nuanțe de miere, reflexe caramel și culori inspirate de lumina soarelui, care par mai sănătoase și mai naturale.

Nu este vorba despre un blond arămiu sau un galben excesiv. Este vorba despre crearea unei călduri sofisticate, care reflectă frumos lumina și oferă părului mișcare și vitalitate.”, a mai precizat el.

În loc să se bazeze pe contraste puternice, acest stil folosește strategic tonurile calde pentru a crea un rezultat natural, care pune în valoare trăsăturile fără să le copleșească.

„Unul dintre motivele pentru care iubesc această tendință este faptul că este extrem de adaptabilă”, spune Reed.

„Gold rush poate fi personalizat pentru o gamă largă de tonuri de piele prin ajustarea intensității și profunzimii nuanțelor calde.

Fie că este vorba despre un blond miere delicat, un brunet auriu sau șuvițe caramel într-un păr mai închis, există nenumărate modalități de personalizare. Cheia este să creezi o căldură care evidențiază tenul, nu care îl domină.”, a mai precizat acesta.

Această abordare personalizată este unul dintre motivele pentru care tendința este deosebit de apreciată de femeile peste 50 de ani. Pe măsură ce pielea se schimbă în mod natural odată cu vârsta, culorile calde ale părului pot îndulci aspectul tenului într-un mod în care uneori nuanțele reci nu reușesc, oferind un efect mai luminos și mai proaspăt fără să pară o schimbare radicală.

Este o modificare subtilă, dar care produce o diferență vizibilă. Prin reflectarea mai eficientă a luminii, tonurile aurii pot face părul să pară mai strălucitor și mai sănătos, iar șuvițele plasate strategic în jurul feței creează un efect natural de lifting și de păr luminat de soare.

Tendința se aliniază și unei mișcări mai ample către culori mai ușor de întreținut și cu aspect mai natural. În locul blondelor foarte procesate sau al șuvițelor evidente de salon, tot mai multe persoane cer culori care cresc frumos și care completează nuanța naturală a părului.

Reed crede că acesta este exact motivul pentru care „gold rush” este atât de popular acum.

„Cred că oamenii caută culori care transmit optimism”, spune el.

„Gold rush are o energie pozitivă – pare scump, sănătos și fără efort.

Există, de asemenea, o îndepărtare de culorile care par foarte procesate, în favoarea unor variante mai moi și mai naturale. Oamenii își doresc ca nuanța părului să le evidențieze personalitatea, nu să le domine aspectul.”, a mai spus el.

Dacă vrei inspirație înainte de următoarea vizită la salon, există deja numeroase vedete care adoptă acest stil. Sarah Jessica Parker a susținut de mult timp tonurile de blond auriu delicat, cu tranziții naturale, care oferă profunzime, în timp ce blondul cald al lui Cat Deeley este un exemplu perfect de culoare lucioasă și luminată de soare.

Amanda Holden este, de asemenea, o admiratoare a nuanțelor aurii mai luminoase, care adaugă mișcare și strălucire, iar Penny Lancaster demonstrează cât de elegant poate arăta un blond mai cald.