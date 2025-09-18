Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

Rutinele complicate de skincare promovate pe rețelele sociale pot face mai mult rău decât bine, avertizează dermatologii.

Pe TikTok, YouTube sau Instagram pare să existe mereu cineva care prezintă o rutină complexă de îngrijire a pielii, în mai mulți pași, pe care o recomandă cu entuziasm. Adesea, aceste rutine includ produse scumpe precum mucina de melc sau măști cu terapie cu lumină roșie, despre care se afirmă că hidratează pielea sau estompează liniile fine, scrie Associated Press.

Dar sunt aceste tratamente cu adevărat necesare? Și, mai ales, funcționează?

„Rețelele sociale au o influență uriașă asupra produselor pe care oamenii le folosesc pentru piele. Fiecare persoană se comportă ca un mic dermatolog, încercând să-și diagnosticheze singur tipul de piele și să experimenteze diverse regimuri”, explică dr. Kathleen Suozzi, profesoară de dermatologie la Yale School of Medicine. „Problema este că îngrijirea pielii a devenit inutil de complicată.”

Potrivit unor dermatologi, multe dintre produsele devenite virale sunt inutile, chiar dacă lasă o senzație plăcută pe piele. Unele nu provoacă „daune” evidente, iar altele pot agrava problemele în loc să le trateze.

Pielea feței este mai sensibilă și are nevoie de protecție suplimentară

Pielea feței este mai subțire decât cea de pe corp și necesită o abordare delicată. În plus, fiecare persoană are un tip de ten diferit — ceea ce funcționează pentru o piele grasă poate agrava un ten uscat.

Specialiștii recomandă o rutină simplă, formată din trei produse esențiale: un demachiant delicat, o cremă hidratantă și o cremă cu protecție solară (SPF 30+).

Folosirea excesivă a produselor poate irita pielea sensibilă și poate deveni redundantă, deoarece multe conțin ingrediente similare.

Protejarea feței de soare este esențială, subliniază dermatologii. „Nouă din zece afecțiuni dermatologice faciale pentru care pacienții vin la mine sunt agravate de radiațiile UV”, spune dr. Oyetewa Asempa, directoarea clinicii Skin of Color de la Baylor College of Medicine.

Ridurile, petele pigmentare apărute după iritații sau cicatricile post-acnee sunt adesea accentuate de expunerea la soare, mai adaugă aceasta.

Ce trebuie să știi despre retinol și exfoliere?

Ridurile sunt un proces natural al îmbătrânirii, iar pielea își poate pierde în timp din fermitate și luminozitate. Cremele cu retinol și exfolianții chimici sunt promovate ca soluții anti-îmbătrânire, iar unele sunt într-adevăr recomandate de dermatologi — însă nu sunt potrivite pentru toată lumea.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, producția de colagen (responsabil de elasticitatea pielii) scade, favorizând apariția ridurilor. În acest context, retinoizii și produsele cu retinol pot fi utile, dar specialiștii recomandă prudență.

„Este indicat ca aceste produse să fie introduse în rutină abia după vârsta de 30 de ani”, avertizează dermatologii. Folosirea lor prea devreme poate duce la efecte nedorite, cum ar fi iritația sau sensibilizarea excesivă a pielii.

Petele pigmentare și celulele moarte, provocări frecvente în îngrijirea pielii

Exfolierea — procesul de îndepărtare a celulelor moarte — poate ajuta la menținerea unui ten sănătos și luminos. Totuși, dermatologii avertizează să evităm produsele care conțin particule abrazive, precum bilele exfoliante, sarea sau zahărul, deoarece acestea pot agresa pielea delicată a feței printr-o exfoliere mecanică prea agresivă.

În schimb, specialiștii recomandă exfolierea chimică cu ajutorul acizilor alfa-hidroxi (AHA) și beta-hidroxi (BHA). Este însă foarte important să folosești protecție solară atunci când introduci aceste ingrediente în rutina ta zilnică de îngrijire.

Conform recomandărilor FDA, exfolierea chimică este considerată sigură dacă nivelurile ingredientelor active sunt clar indicate pe ambalajele produselor destinate comercializării. Aceste reguli nu se aplică însă tratamentelor profesionale mai puternice, precum peelingurile chimice realizate în saloane de specialitate.

Ce produse de îngrijire ar trebui evitate?

Trendurile de îngrijire a pielii promovate de influenceri atrag adesea atenția publicului, însă dermatologii sunt adesea sceptici și își doresc ca unele dintre aceste modă să dispară.

Un exemplu recent este folosirea seulului de vită — adică grăsimea de vacă — despre care dr. Oyetewa Asempa spune clar: „Vreau să lăsați seulul de vită vacilor.”

Măștile cu terapie prin lumină sunt la mare căutare, însă dermatologii consideră că beneficiile lor sunt exagerate. Aceste măști pot fi utile în anumite situații, în funcție de culoarea luminii și intensitatea tratamentului, dar nu reprezintă o soluție miraculoasă.

Dr. Kathleen Suozzi explică că, deși unele studii arată că măștile cu lumină roșie pot stimula producția de colagen, rezultatele nu sunt spectaculoase: „Pentru a observa vreun efect, trebuie să folosești aceste dispozitive de câteva ori pe săptămână — dacă apare vreun beneficiu.”

Prețul nu garantează eficiența produselor cosmetice

Produse precum măștile cu lumină roșie sau mucina de melc — un lichid vâscos promovat ca fiind hidratant — pot fi extrem de scumpe. Totuși, prețul ridicat nu înseamnă neapărat că funcționează mai bine.

Dr. Jordan Lim, profesor de dermatologie la Emory University School of Medicine, avertizează: „Prețul nu echivalează cu eficiența și nu garantează rezultate mai bune. Multe ingrediente dintr-o cremă de 6 dolari se regăsesc și în produse de 20 sau chiar 300 de dolari, folosite de celebrități.”

