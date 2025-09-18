Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

Stiri Diverse
18-09-2025 | 10:44
rutina skincare
Shutterstock

Rutinele complicate de skincare promovate pe rețelele sociale pot face mai mult rău decât bine, avertizează dermatologii.

autor
Mihaela Ivăncică

Pe TikTok, YouTube sau Instagram pare să existe mereu cineva care prezintă o rutină complexă de îngrijire a pielii, în mai mulți pași, pe care o recomandă cu entuziasm. Adesea, aceste rutine includ produse scumpe precum mucina de melc sau măști cu terapie cu lumină roșie, despre care se afirmă că hidratează pielea sau estompează liniile fine, scrie Associated Press.

Dar sunt aceste tratamente cu adevărat necesare? Și, mai ales, funcționează?

„Rețelele sociale au o influență uriașă asupra produselor pe care oamenii le folosesc pentru piele. Fiecare persoană se comportă ca un mic dermatolog, încercând să-și diagnosticheze singur tipul de piele și să experimenteze diverse regimuri”, explică dr. Kathleen Suozzi, profesoară de dermatologie la Yale School of Medicine. „Problema este că îngrijirea pielii a devenit inutil de complicată.”

Potrivit unor dermatologi, multe dintre produsele devenite virale sunt inutile, chiar dacă lasă o senzație plăcută pe piele. Unele nu provoacă „daune” evidente, iar altele pot agrava problemele în loc să le trateze.

Citește și
Acnee
O substanţă cancerigenă, descoperită în unele produse împotriva acneei ale unor mărci cunoscute

Pielea feței este mai sensibilă și are nevoie de protecție suplimentară

Pielea feței este mai subțire decât cea de pe corp și necesită o abordare delicată. În plus, fiecare persoană are un tip de ten diferit — ceea ce funcționează pentru o piele grasă poate agrava un ten uscat.

Specialiștii recomandă o rutină simplă, formată din trei produse esențiale: un demachiant delicat, o cremă hidratantă și o cremă cu protecție solară (SPF 30+).

Folosirea excesivă a produselor poate irita pielea sensibilă și poate deveni redundantă, deoarece multe conțin ingrediente similare.

Protejarea feței de soare este esențială, subliniază dermatologii. „Nouă din zece afecțiuni dermatologice faciale pentru care pacienții vin la mine sunt agravate de radiațiile UV”, spune dr. Oyetewa Asempa, directoarea clinicii Skin of Color de la Baylor College of Medicine.

Ridurile, petele pigmentare apărute după iritații sau cicatricile post-acnee sunt adesea accentuate de expunerea la soare, mai adaugă aceasta.

Ce trebuie să știi despre retinol și exfoliere?

Ridurile sunt un proces natural al îmbătrânirii, iar pielea își poate pierde în timp din fermitate și luminozitate. Cremele cu retinol și exfolianții chimici sunt promovate ca soluții anti-îmbătrânire, iar unele sunt într-adevăr recomandate de dermatologi — însă nu sunt potrivite pentru toată lumea.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, producția de colagen (responsabil de elasticitatea pielii) scade, favorizând apariția ridurilor. În acest context, retinoizii și produsele cu retinol pot fi utile, dar specialiștii recomandă prudență.

„Este indicat ca aceste produse să fie introduse în rutină abia după vârsta de 30 de ani”, avertizează dermatologii. Folosirea lor prea devreme poate duce la efecte nedorite, cum ar fi iritația sau sensibilizarea excesivă a pielii.

Petele pigmentare și celulele moarte, provocări frecvente în îngrijirea pielii

Exfolierea — procesul de îndepărtare a celulelor moarte — poate ajuta la menținerea unui ten sănătos și luminos. Totuși, dermatologii avertizează să evităm produsele care conțin particule abrazive, precum bilele exfoliante, sarea sau zahărul, deoarece acestea pot agresa pielea delicată a feței printr-o exfoliere mecanică prea agresivă.

În schimb, specialiștii recomandă exfolierea chimică cu ajutorul acizilor alfa-hidroxi (AHA) și beta-hidroxi (BHA). Este însă foarte important să folosești protecție solară atunci când introduci aceste ingrediente în rutina ta zilnică de îngrijire.

Conform recomandărilor FDA, exfolierea chimică este considerată sigură dacă nivelurile ingredientelor active sunt clar indicate pe ambalajele produselor destinate comercializării. Aceste reguli nu se aplică însă tratamentelor profesionale mai puternice, precum peelingurile chimice realizate în saloane de specialitate.

Ce produse de îngrijire ar trebui evitate?

Trendurile de îngrijire a pielii promovate de influenceri atrag adesea atenția publicului, însă dermatologii sunt adesea sceptici și își doresc ca unele dintre aceste modă să dispară.

Un exemplu recent este folosirea seulului de vită — adică grăsimea de vacă — despre care dr. Oyetewa Asempa spune clar: „Vreau să lăsați seulul de vită vacilor.”

Măștile cu terapie prin lumină sunt la mare căutare, însă dermatologii consideră că beneficiile lor sunt exagerate. Aceste măști pot fi utile în anumite situații, în funcție de culoarea luminii și intensitatea tratamentului, dar nu reprezintă o soluție miraculoasă.

Dr. Kathleen Suozzi explică că, deși unele studii arată că măștile cu lumină roșie pot stimula producția de colagen, rezultatele nu sunt spectaculoase: „Pentru a observa vreun efect, trebuie să folosești aceste dispozitive de câteva ori pe săptămână — dacă apare vreun beneficiu.”

Prețul nu garantează eficiența produselor cosmetice

Produse precum măștile cu lumină roșie sau mucina de melc — un lichid vâscos promovat ca fiind hidratant — pot fi extrem de scumpe. Totuși, prețul ridicat nu înseamnă neapărat că funcționează mai bine.

Dr. Jordan Lim, profesor de dermatologie la Emory University School of Medicine, avertizează: „Prețul nu echivalează cu eficiența și nu garantează rezultate mai bune. Multe ingrediente dintr-o cremă de 6 dolari se regăsesc și în produse de 20 sau chiar 300 de dolari, folosite de celebrități.”

Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici

Sursa: Associated Press

Etichete: ingrijire, produse cosmetice,

Dată publicare: 18-09-2025 10:35

Articol recomandat de sport.ro
Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"
Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"
Citește și...
Un remediu pentru acnee promovat pe TikTok ar putea crește riscul de cancer de piele. Avertismentul medicilor | VIDEO
Stiri Diverse
Un remediu pentru acnee promovat pe TikTok ar putea crește riscul de cancer de piele. Avertismentul medicilor | VIDEO

Unii influenceri de pe rețelele sociale îi încurajează pe cei care merg la plajă să nu folosească cremă de protecție solară în încercarea de a „vindeca" acneea. Dar medicii spun că consecințele ar putea fi devastatoare.  

O substanţă cancerigenă, descoperită în unele produse împotriva acneei ale unor mărci cunoscute
Stiri externe
O substanţă cancerigenă, descoperită în unele produse împotriva acneei ale unor mărci cunoscute

Niveluri ridicate de benzen, o substanţă chimică cancerigenă, au fost detectate în unele tratamente pentru acnee ale unor mărci precum Clinique de la Estee Lauder, Up & Up de la Target şi Clearasil, a anunţat laboratorul Valisure.

Transformarea lui Justin Bieber: cum arată la jumătate de an după ce a dezvăluit că suferă de boala Lyme
Stiri Mondene
Transformarea lui Justin Bieber: cum arată la jumătate de an după ce a dezvăluit că suferă de boala Lyme

La începutul anului, Justin Bieber își șoca fanii cu afirmația că a fost diagnosticat cu două afecțiuni grave: boala Lyme și mononucleoză. După un tratament riguros, artistul pare că și-a revenit fizic și psihic.

Cum pot fi evitate urmele provocate de acnee. Sfaturile specialiștilor
Stiri actuale
Cum pot fi evitate urmele provocate de acnee. Sfaturile specialiștilor

Inflamație, noduli, puroi, toate sunt determinate de o banală acnee. Nu încercați să diminuați efectele estetice acasă. Pare simplu, dar nu e.

Cum arată fără machiaj tânăra care are nevoie de 2 ore pe zi să își ascundă acneea. FOTO
Stiri Diverse
Cum arată fără machiaj tânăra care are nevoie de 2 ore pe zi să își ascundă acneea. FOTO

Abigail Collins, o tânără de 19 ani care alocă două ore pe zi machiajului menit să îi ascundă acneea severă, mărturisește că refuză să iasă la întâlniri de teamă că bărbații o vor acuza că îi păcălește.

Recomandări
După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză
Stiri Sociale
După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză

OMV Petrom, cea mai mare companie din România, raportează an de an profituri de miliarde de lei, care aduc dividende pe măsură. Acționarul majoritar austriac, statul român și restul acționarilor încasează bani frumoși. Toți, mai puțin foștii angajați.

Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici
Stiri Economice
Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici

Ministrul Agriculturii s-a arătat nemulțumit că românii preferă avocado și mozzarela de import în locul roșiilor și brânzei locale. Cu toate acestea, oficialul pare a nu ști că importurile de tomate sunt de trei ori mai mari decât cele de avocado.

„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii
Stiri Justitie
„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii

Călin Georgescu a fost „autorul intelectual” al planului prin care Horațiu Potra, ajutat de zeci de mercenari, ar fi dorit să preia puterea, prin mijloace violente. Asta susțin procurorii, în rechizitoriul trimis judecătorilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Septembrie 2025

46:09

Alt Text!
La Măruță
17 Septembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Septembrie 2025

01:43:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28