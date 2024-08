Un remediu pentru acnee promovat pe TikTok ar putea crește riscul de cancer de piele. Avertismentul medicilor | VIDEO

Un număr tot mai mare de videoclipuri de pe populara platformă de socializare TikTok sugerează că o arsură solară ar putea fi benefică pentru sănătate sau chiar ar putea ajuta la eliminarea acneei, scrie euronews.com.

Medicii de la Queen Victoria Hospital din Marea Britanie au denunțat rapid trendul, explicând că aceasta ar putea crește șansele de a dezvolta cancer de piele.

@drkatiebeleznay #acneskin #dermatologist #acnetips ♬ original sound - Dr. Katie ????????‍⚕️Dermatologist #stitch with @user598583 Can tanning help your acne? The bottom line is that the potential risks of UV exposure outweigh any potential benefits. But, yes, there may be potential short-term improvements in the appearance that result from the skin drying out (and sebum temporarily being reduced) or from tanned skin camouflaging acne. And while phototherapy (targeted UV exposure) may be recommended for certain skin conditions such as psoriasis and eczema and there are specific light based therapies we use to help treat acne, in each case it is important to see a dermatologist who can administer a specialized treatment as opposed to simply laying out in the sun or a tanning bed. #tanning

„Deși există beneficii pentru sănătate asociate cu expunerea la soare, crema de protecție solară ar trebui totuși utilizată pentru a contribui la reducerea riscului de apariție a cancerului de piele", au afirmat aceștia într-o declarație. „Cu cât aveți mai multe episoade de arsuri solare de-a lungul vieții, cu atât crește riscul de a dezvolta cancer de piele, precum și îmbătrânirea prematură a pielii. Impactul acestei tendințe ar putea fi de mare anvergură", au mai spus ei.

Spitalul tratează aproximativ 700 de pacienți pe an pentru arsuri solare, adăugând că „numărul crește de la an la an".

Medicii sunt îngrijorați că efectele acestui trend ar putea dura ani de zile, ceea ce înseamnă că „adepții TikTok ar putea dezvolta cancer de piele în anii următori".

Sam Orkar, director clinic la Queen Victoria's Plastics and Burns Services, spune că melanomul este al cincilea cel mai frecvent tip de cancer, iar numărul cazurilor în Marea Britanie este în creștere.

„Există modalități mai sigure de a trata acneea decât să vă expuneți la risc prin expunerea neprotejată la soare", a spus el.

Ce este melanomul și care sunt cele mai frecvente simptome

Melanomul este un tip de cancer de piele care se poate extinde la alte organe. Lumina ultravioletă - care provine de la razele solare, dar este folosită și la șezlonguri - este cea mai frecventă cauză.

Riscul este mai mare pentru persoanele cu pielea albă sau cu un număr mare de alunițe, precum și pentru cele care sunt înrudite cu o familie cu antecedente de cancer de piele.

Alunițele sunt cel mai bun indicator pentru monitorizarea dezvoltării potențiale a melanomului.

Cele mai frecvente simptome sunt alunițele cu forme sau margini neuniforme, sau chiar cu un amestec de două sau mai multe culori.

De asemenea, alunițele sunt de obicei mici, în timp ce melanoamele tind să fie mai mari, adesea cu o lățime mai mare de 6 mm. O aluniță care își schimbă dimensiunea, forma sau culoarea poate fi, de asemenea, un melanom, potrivit National Health Service din Regatul Unit.

Medicii recomandă ca alunițele să fie verificate cel puțin o dată pe an.

Creșterea dezinformării cu privire la arsurile solare i-a determinat pe unii dermatologi să intreTikTok pentru a demonta miturile.

Dermatologul Katie Belzenay a declarat în propriul videoclip publicat pe platforma de socializare că „deși ar putea exista potențiale beneficii pe termen scurt ale bronzării cu acnee", cum ar fi o piele mai puțin grasă și pete de acnee mai bine mascate, "riscurile expunerii la UV depășesc orice beneficii potențiale".

Iar riscurile nu sunt legate doar de melanom - expunerea prelungită și intensă la soare, spune ea, poate provoca, de asemenea, hiperpigmentare (o afecțiune care face unele zone ale pielii mai întunecate decât altele) și eritem (roșeață a pielii), precum și agravarea petelor post-acnee.

