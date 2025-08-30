Ce au descoperit polițiștii în ghiozdanul unui român care urma să zboare spre Amsterdam de pe aeroportul Otopeni. FOTO

Un bărbat, cetățean român, este anchetat de polițiști după ce asupra lui au fost descoperite 17 bancnote de 50 de euro false. Incidentul a avut loc pe Aeroportul Henri Coandă, unde bărbatul a încercat să achiziționeze diverse produse.

”În data de 29 august a.c. în jurul orei 16:40, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coandă au fost sesizaţi de către reprezentanţii unui operator comercial cu privire la faptul că un bărbat a încercat să achiziţioneze produse cu trei bancnote de 50 de euro, existând suspiciunea că acestea ar fi contrafăcute”, a transmis, sâmbătă, Poliţia de Frontieră.

În urma legitimării, bărbatului în cauză, poliţiştii de frontieră au stabilit că persoana în cauză este cetăţean român şi urma să călătorească pe ruta Bucureşti – Amsterdam.

”În urma verificărilor, s-a constatat că cele trei bancnote prezentate erau false. Persoana a fost condusă la sediul punctului de trecere a frontierei, unde a fost supusă unui control amănunţit. Cu această ocazie, au mai fost descoperite încă 14 bancnote de 50 de euro, care, de asemenea, s-au dovedit a fi contrafăcute”, se mai arată în comunicatul Poliţiei de Frontieră.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ”punere în circulaţie de valori falsificate, sub aspectul deţinerii”

