Ce au descoperit polițiștii în ghiozdanul unui român care urma să zboare spre Amsterdam de pe aeroportul Otopeni. FOTO

Stiri Diverse
30-08-2025 | 12:13
politie frontiera bani
Politia de Frontiera Romana

Un bărbat, cetățean român, este anchetat de polițiști după ce asupra lui au fost descoperite 17 bancnote de 50 de euro false. Incidentul a avut loc pe Aeroportul Henri Coandă, unde bărbatul a încercat să achiziționeze diverse produse.

autor
Aura Trif

”În data de 29 august a.c. în jurul orei 16:40, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coandă au fost sesizaţi de către reprezentanţii unui operator comercial cu privire la faptul că un bărbat a încercat să achiziţioneze produse cu trei bancnote de 50 de euro, existând suspiciunea că acestea ar fi contrafăcute”, a transmis, sâmbătă, Poliţia de Frontieră.

politie frontiera bani politie frontiera bani
politie frontiera bani politie frontiera bani
politie frontiera bani politie frontiera bani
politie frontiera bani politie frontiera bani

În urma legitimării, bărbatului în cauză, poliţiştii de frontieră au stabilit că persoana în cauză este cetăţean român şi urma să călătorească pe ruta Bucureşti – Amsterdam.

”În urma verificărilor, s-a constatat că cele trei bancnote prezentate erau false. Persoana a fost condusă la sediul punctului de trecere a frontierei, unde a fost supusă unui control amănunţit. Cu această ocazie, au mai fost descoperite încă 14 bancnote de 50 de euro, care, de asemenea, s-au dovedit a fi contrafăcute”, se mai arată în comunicatul Poliţiei de Frontieră.

Citește și
linie metrou
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ”punere în circulaţie de valori falsificate, sub aspectul deţinerii”

Explozie la Amara, unde o pungă cu gaze a fost atinsă în timpul unor foraje. Craterul și-a dublat dimensiunea

Sursa: News.ro

Etichete: bani falsi, aeroport, Otopeni,

Dată publicare: 30-08-2025 12:13

Articol recomandat de sport.ro
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Citește și...
Primul segment al metroului spre Otopeni a fost finalizat. Al doilea are probleme din cauza finanțării din PNRR
Stiri actuale
Primul segment al metroului spre Otopeni a fost finalizat. Al doilea are probleme din cauza finanțării din PNRR

Primul tunel al metroului, care va ajunge până la Aeroportul Henri Coandă, a fost săpat integral între viitoarele stații Tokyo și Aeroport Băneasa. Patru luni a forat acolo un utilaj, lung de aproape 100 de metri.

Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO

Metrorex anunţă, luni, că scutul de forare „Sfânta Maria” a realizat primul segment de tunel între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa.

Trei străini au fost prinşi pe aeroport după ce ar fi furat bijuterii la Untold. Aveau la ei lănţişoare, parfumuri şi ţigări
Stiri actuale
Trei străini au fost prinşi pe aeroport după ce ar fi furat bijuterii la Untold. Aveau la ei lănţişoare, parfumuri şi ţigări

Trei cetăţeni străini, suspectaţi că ar fi furat bijuterii şi alte bunuri în timpul festivalului Untold, desfăşurat între 7 şi 10 august la Cluj-Napoca, au fost prinşi pe aeroport, înainte de controlul de securitate pentru îmbarcarea spre Barcelona.

Recomandări
România și Bulgaria devin ”depozitul de arme” al Europei. După Brașov, nemții de la Rheinmetall ridică 2 fabrici și la vecini
Stiri Diverse
România și Bulgaria devin ”depozitul de arme” al Europei. După Brașov, nemții de la Rheinmetall ridică 2 fabrici și la vecini

România și Bulgaria vor deveni una dintre zonele cele mai militarizate ale Europei, după ce gigantul german Rheinmetall a decis să construiasca trei fabrici uriașe de praf de pușcă și muniție în cele două țări, la mică distanță unele de altele.

 

Explozia de gaze de la Amara. Situația este sub control, incendiul a fost stins. ”Când am ieșit, am început să tremur”
Stiri actuale
Explozia de gaze de la Amara. Situația este sub control, incendiul a fost stins. ”Când am ieșit, am început să tremur”

Deflagrație puternică vineri seară, în localitatea Amara, din Ialomița, după ce gazele naturale, descoperite întâmplător la forarea unui puț, s-au aprins ca o minge de foc.  

Taxele vamale impuse de Trump, declarate ilegale de o curte de apel federală din SUA. Reacția președintelui american
Stiri externe
Taxele vamale impuse de Trump, declarate ilegale de o curte de apel federală din SUA. Reacția președintelui american

O curte federală de apel din SUA a decis vineri că majoritatea taxelor vamale impuse de Donald Trump sunt ilegale, o lovitură dură pentru politica sa comercială, înainte ca dosarul să ajungă la Curtea Supremă, notează AFP.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 30 August 2025

02:28:48

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28