Locul a fost modernizat cu ajutorul marelui premiu de 120.000 de euro, iar visul dansatoarelor și al profesoarei lor s-a împlinit.

Sala a fost complet renovată

Mica sală de dans de la Palatul Copiilor din Târgu Mureș a fost transformată complet în această vară, după zeci de ani în care spațiul nu a fost renovat.

De altfel, acesta a fost visul trupei ReBorn, care a muncit din greu pentru ca locul să devină unul de poveste.

Mihaela Codreanu, coregraf al trupei: „Dacă nu se poate toată clădirea vrem măcar sala noastră să o renovăm.”

Cele 12 tinere au cucerit în acest an marele trofeu Românii au Talent și cu banii câștigați au putut să-și țină promisiunea.

ReBorn are acum condiții mai bune

„ReBorn” abordează dansul contemporan, un stil considerat dificil, care trebuie înțeles în profunzime pentru a putea fi interpretat.

Bianca Urzică, membru ReBorn: „Noua sală este nu numai visul nostru, cât visul multor copii care o să vină aici. Se vede că e făcută cu suflet și sperăm să simtă și ei tot ce simțim și noi acum. Știu că este casa mea, orice ar fi.”

Carina Gorea, trupa ReBorn: „Sala aceasta este foarte frumoasă din toate punctele de vedere.”

Mihaela Codreanu, coreografă: „Avem podea nouă, avem oglinzi de 11 metri, avem aer condiționat, avem un vestiar adevărat, avem boxe noi. În această sală se vor antrena anul acesta peste 350 de copii, plus ReBornul.”

La eveniment au fost invitați părinți, dar și viitorii cursanți care se vor bucura de sala renovată.

Părinte: „Sala este cu totul altceva decât era înainte. Prin munca lor, ele și-au propus să transforme aceste ziduri în ceva mult mai călduros, mult mai primitor.”

Cei care visează să urce pe scena de la „Românii au Talent” își pot încerca și ei norocul.

Caravana emisiunii ajunge mâine la Cluj, pe 13 septembrie la Iași, iar între 19 și 20 septembrie la București.