Anunțul vine în contextul unui val intens de atacuri rusești asupra Ucrainei, care a vizat constant capitala în ultimele săptămâni, relatează CNN, preluat de news.ro.

„I-am trimis pe Steve Witkoff şi Jared Kushner, doi negociatori de excepţie. Au făcut o treabă excelentă, iar noi i-am trimis acolo pentru a vedea dacă putem obţine ceva sau nu. Şi s-ar putea să avem şanse bune să reuşim”, a declarat Trump de la Casa Albă.

Conform informațiilor citate de agenția de stat rusă TASS, care a invocat surse anonime, vizitele ar urma să aibă loc în acest weekend. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat că cei doi emisari americani intenționează să ajungă la Kiev duminică, după o escală prealabilă la Moscova. Aceasta ar fi prima deplasare a reprezentanților lui Trump în Ucraina, deși cei doi au mai vizitat anterior capitala Rusiei de mai multe ori.

Kievul cere armistițiu pe durata negocierilor

Liderul de la Kiev a subliniat necesitatea unor discuții pragmatice, exprimându-și speranța că prezența SUA va debloca situația. „Obiectivul nostru este ca vizita şi negocierile cu partea americană să fie cât mai constructive şi substanţiale posibil. Trebuie să căutăm opţiuni realiste pentru a putea pune capăt acestui război”, a declarat Zelenski.

Totodată, președintele ucrainean a condiționat desfășurarea discuțiilor de o încetare imediată a focului. „Nu vor exista atacuri aeriene din partea noastră, iar Rusia trebuie să asigure, la rândul său, un armistiţiu - fără atacuri aeriene proprii - pe durata necesară desfăşurării acestor discuţii”, a precizat Zelenski.

Deși Zelenski a salutat confirmarea întâlnirilor, notând anterior că „este foarte important ca SUA să rămână implicate activ”, o soluție diplomatică rapidă rămâne puțin probabilă. Eforturile de mediere ale lui Kushner și Witkoff au fost până acum eclipsate de conflictul din Iran, iar liderul rus, Vladimir Putin, și-a menținut poziția inflexibilă. Moscova continuă să ceară cedarea unor vaste porțiuni de teritoriu, renunțarea Ucrainei la ambiția de aderare la NATO și reducerea drastică a forțelor armate, condiții respinse categoric de Kiev.

Bombardamente continue și lovituri în adâncimea teritoriului rus

Contextul diplomatic este marcat de o escaladare militară severă. Kievul se află sub atac aerian aproape continuu de opt zile, valurile de drone cu motor cu reacție lovind clădiri din centrul orașului, depozite și fabrici. Vineri, o dronă rusă a vizat chiar sediul central al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). De la începutul acestor atacuri neîntrerupte, pe 27 august, cel puțin 53 de persoane au fost ucise și 134 au fost rănite în orașul și regiunea Kiev.

Ca răspuns, Ucraina și-a intensificat atacurile pe distanță lungă împotriva țintelor din adâncimea teritoriului rus, vizând instalații de stocare și rafinare a petrolului, precum și depozite comerciale.

În ciuda avertismentelor anterioare ale lui Zelenski că spațiul aerian al Rusiei „se va închide efectiv” din cauza prezenței dronelor ucrainene, liderul de la Kiev a oferit garanții pentru siguranța diplomaților. El a precizat clar că, în cazul în care reprezentanți străini urmează să călătorească la Moscova, Ucraina se va asigura că spațiul aerian este sigur pentru deplasarea acestora.