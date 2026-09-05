Temperaturi de până la 36 de grade, sâmbătă, în România. Cea mai mare parte a țării, sub atenționare de caniculă | HARTĂ

Şi la Bucureşti vremea va fi caniculară, cu valori maxime de temperatură de până la 35 de grade şi disconfort termic ridicat în cursul după-amiezii, când indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unităţi, potrivit News.ro.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri, un Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat, valabil pentru ziua de sâmbătă, 5 septembrie, între orele 10.00 şi 21.00, pentru Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crişanei şi al Transilvaniei.