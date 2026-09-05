Reacția fermă a lui Trump despre posibilitatea ca Putin să atace NATO. Ce le-a transmis liderul american aliaților

„Vorbesc cu el. Îl cunosc foarte bine. Putin nu are intenţia de a ataca teritoriul NATO”, a declarat preşedintele american în Biroul Oval, potrivit News.ro.

Şi săptămâna trecută Donald Trump a dat asigurări, în timpul unei discuţii cu presa la Casa Albă, că liderul rus Vladimir Putin „nu va ataca un teritoriu al NATO”, spunând că a avut „discuţii constructive” cu el.

Trump a precizat, în acelaşi timp, vineri că îi trimite pe emisarii săi Jared Kushner şi Steve Witkoff la Moscova şi la Kiev cu o propunere de a pune capăt războiului din Ucraina.

„I-am trimis pentru a vedea dacă putem face progrese, şi există şanse mari să reuşim”, a declarat locatarul Casei Albe în faţa jurnaliştilor prezenţi în Biroul Oval.

Două surse au declarat anterior pentru Reuters că cei doi intenţionau să se deplaseze la Moscova în weekend, urmând ca apoi să viziteze Kievul. Cu toate acestea, itinerariul a suferit modificări în ultimele zile, iar etapa Kiev a călătoriei nu era încă pe deplin sigură, a afirmat una dintre surse, vineri.

Încercările administraţiei Trump de a găsi o soluţie pentru războiul din Ucraina s-au soldat, în mare parte, cu un eşec, iar negocierile au intrat în impas în ultimele luni.

La sfârşitul lunii august, directorul Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA), John Ratcliffe, s-a deplasat la Moscova, printre altele, pentru a-şi îndemna omologii de acolo să ia în considerare o soluţie, au relatat Reuters şi mai multe alte surse media.

Majoritatea oficialilor serviciilor de informaţii occidentale se îndoiesc că preşedintele rus Vladimir Putin ar fi interesat de un acord pe termen scurt, în timp ce serviciile de informaţii ucrainene consideră că, de fapt, este probabil ca acesta să intensifice conflictul, mai degrabă decât să-l dezamorseze pe termen scurt. O dronă rusă a lovit vineri sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) din Kiev, una dintre cele mai importante ţinte atacate pe durata războiului.

Witkoff, care este, de fapt, principalul negociator al SUA în ceea ce priveşte războiul din Ucraina, s-a deplasat de numeroase ori la Moscova, dar nu a vizitat încă Ucraina.