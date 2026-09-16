Potrivit colonelului Bartosz Okoniewski de la Parchetul regional din Poznan, o echipă de geniști militari a reușit să separe încărcătura de aparat și să o detoneze controlat marți seara, pe aceeași plajă unde a fost găsită drona, citează Agerpres.

Dispozitivul a fost identificat de autorități ca fiind o dronă de atac Gerbera 2, un aparat de atac ușor folosit de obicei ca momeală și pentru operațiuni de recunoaștere, deși poate fi utilizat și pentru atacuri terestre.

Ministrul apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a declarat miercuri, în Parlamentul de la Varșovia, că este posibil ca drona să fi survolat Lituania și enclava Kaliningrad înainte de a ajunge deasupra Mării Baltice și pe coasta poloneză.

Ministrul polonez a avertizat că Moscova „va continua să escaladeze și să urce trepte pe scara tensiunii” și a subliniat că acest tipar de provocări din partea Rusiei afectează nu doar Polonia, ci și alți parteneri ai NATO și ai UE, precum Germania, România, R. Moldova și țările baltice.

Polonia discută despre noile provocări ale Rusiei

Pe de altă parte, președintele polonez Karol Nawrocki va avea vineri o reuniune extraordinară cu ministrul Kosiniak-Kamysz și cu șeful Statului Major, generalul Wieslaw Kukula, pentru a discuta situația creată de provocările ruse, a anunțat șeful Biroului pentru Securitate Națională, Bartosz Grodecki.

La sfârșitul săptămânii trecute, mai multe drone rusești au căzut pe teritoriul ucrainean la câțiva metri de granița cu Polonia, lovind o benzinărie în Iahodin, la 800 de metri de frontieră, și locomotiva trenului de pasageri Kiev-Varșovia, la doar doi kilometri de Polonia.

De asemenea, la sfârșitul lunii iulie, o rachetă de croazieră rusă Kh-101 s-a prăbușit în localitatea poloneză Tarnawa-Kolonia, la 90 de kilometri de Ucraina, pe un teren nelocuit, unde a lăsat un crater de zece metri în diametru și cinci metri adâncime.

O altă dronă cu explozivi a fost doborâtă în Lituania

Drona doborâtă deasupra spațiului aerian al Lituaniei de avioane de vânătoare italiene, desfășurate pe flancul estic al NATO, transporta explozivi, a informat marți ministrul lituanian al apărării, Robertas Kaunas.

„Conform datelor finale, a fost detectat un dispozitiv exploziv. Pirotehniștii l-au neutralizat”, a scris Kaunas pe contul său de Facebook.

„Specialiștii vor continua să investigheze și să analizeze drona”, a adăugat ministrul apărării, care a spus că a fost în contact cu omologul său italian, Guido Crosetto, după intervenția avioanelor militare italiene.

„Ministrul și-a exprimat sprijinul ferm pentru securitatea regiunii noastre. De asemenea, le-am mulțumit membrilor echipajului avionului de vânătoare pentru deciziile ferme pe care le-au luat și pentru măsurile pe care le-au implementat”, potrivit lui Kaunas.

„Acțiunea coordonată a membrilor NATO și a tuturor serviciilor aduce rezultatele așteptate și contribuie la garantarea securității noastre”, a adăugat el.

Marți, din cauza posibilei amenințări aeriene, operațiunile și spațiul aerian de pe aeroportul din Vilnius au fost restricționate temporar.

În ultimele luni au avut loc mai multe incidente cu drone în cele trei țări baltice, inclusiv cel din luna mai, când două aparate de zbor fără pilot au lovit o facilitate de depozitare a petrolului goală din orașul Rezekne, în estul Letoniei.