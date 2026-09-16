Potrivit proiectului, românii vor putea avea mai mulţi bani la momentul ieşirii la pensie prin economisire şi investiţii la bursă, pe model american.

Potrivit deputatului Sebastian Burduja, unul dintre iniţiatorii proiectului, legea Conturilor de Economii şi Investiţii (CEI) este una dintre cele mai importante, liberale şi corecte legi pentru viitorul financiar al românilor.

”Îţi deschizi un cont la o bancă sau la o firmă de brokeraj autorizată. Pui bani în el când poţi şi cât poţi. Alegi în ce investeşti: acţiuni, obligaţiuni, fonduri. Tot ce câştigă banii tăi în timp, dividende, dobânzi, creşteri de valoare, rămâne în cont şi nu se impozitează an de an. Banii lucrează pentru tine zeci de ani fără să piardă câte o bucată la fiecare pas”, spune Burduja despre contul de economii şi investiţii.

El mai arată că pensia de stat, Pilonul II şi pensiile facultative rămân exact cum sunt pentru că acest cont CEI este voluntar şi vine în plus, pentru cine vrea să îşi construiască un capital propriu.

Sebastian Burduja explică şi de ce contează acest tip de cont: ”Românii economisesc, dar ţin banii mai ales în numerar şi în depozite, unde inflaţia îi mănâncă încet. În acelaşi timp, avem tot mai puţini oameni care muncesc pentru fiecare pensionar. Nicio guvernare nu poate păcăli demografia. Calea sănătoasă este ca fiecare om să poată pune deoparte, pe lângă pensia publică, un capital care îi aparţine lui şi familiei lui”.

”Să zicem că pui deoparte 10 lei pe zi, adică 300 de lei pe lună. Faci asta timp de 35 de ani, cât durează o carieră obişnuită. Dacă investiţiile aduc în medie 7% pe an peste inflaţie, cât a adus bursa americană în ultimul secol, ajungi la peste 500.000 de lei, în bani de azi. Asta înseamnă aproximativ 100.000 de euro. Din buzunarul tău au ieşit 126.000 de lei. Restul îl face timpul. Bursa are şi ani proşti, uneori foarte proşti. Tocmai de aceea contul este gândit pentru termen lung”, explică deputatul PNL.

Potrivit lui Burduja, banii investiţi de români pot ajunge la companiile româneşti listate, care au nevoie de capital ca să crească, să angajeze şi să plătească salarii mai bune. O ţară prosperă se construieşte din oameni care au proprietate, economii şi încredere în viitor.

”Este o lege liberală în sensul cel mai curat: îi dă omului libertate şi îi răsplăteşte efortul. Legea aceasta a arătat că se poate şi altfel în Parlamentul României. Au semnat-o colegi de la toate partidele. Când e vorba de viitorul oamenilor, putem lăsa deoparte ce ne desparte. Mulţumesc în mod special colegilor alături de care am scris-o, Maria Gabriela Horga, Cristina Pruna şi Claudiu Nasui, CFA. Claudiu pleacă din Parlament după acest vot şi ţin să spun public că a fost un partener serios şi de bună-credinţă, dincolo de culorile politice. Închei cu un mesaj simplu: JOS COMUNISMUL. România are nevoie de democraţie, piaţa liberă, dezvoltare”, mai scrie Burduja în mesaj.

USR: Românii vor putea avea mai mulţi bani la pensie prin conturile de economii şi investiţii

USR spune că românii vor putea avea mai mulţi bani la momentul ieşirii la pensie prin economisire şi investiţii la bursă, pe modelul american, după ce Parlamentul a adoptat proiectul co-iniţiat de deputaţii USR Cristina Prună şi Claudiu Năsui.

”Legea adoptată astăzi de Parlament este una cu adevărat reformatoare pentru investiţii şi pensii. Noi am propus să avem un sistem care să ne permită să avem o pensie autentic contributivă şi total independentă de politicieni sau de demografia populaţiei. Iar ca bonus, sistemul acesta va da României pieţe de capital puternice, nu doar români mai prosperi. Şi va fi accesibil oricui. Pentru preţul unei cafele pe zi, putem avea peste 100.000 de euro economisiţi la pensie, iar asta în valoare actuală a banilor”, declară Claudiu Năsui.

”Românii nu pot depinde la nesfârşit exclusiv de pensia de stat. Nu este corect să rămânem la mâna statului, în condiţiile în care sistemul public de pensii este supus unei presiuni din ce în ce mai mari. Conform unor estimări, în 2035 vom avea 1 salariat la 2,5 pensionari. Ar fi iresponsabil să ignorăm această realitate demografică şi, de aceea, am venit cu acest proiect de lege, care s-a bucurat de susţinere transpartinică. Este un pas înainte către reforma Pilonului I de pensii”, afirmă deputata USR Cristina Prună.

Proiectul prevede ca orice persoană fizică să-şi poată deschide „conturi de economii şi investiţii” (CEI) la una dintre societăţile de servicii de investiţii financiare (SSIF) existente pe piaţă sau la bănci.

Diferenţa faţă de conturile de investiţii clasice este că CEI va avea zero taxe pe câştiguri şi pe randament. Modele de succes în acest sens sunt 401(k) din SUA şi contul suedez ISK.

Concret, proiectul prevede două tipuri de conturi:

- CEI-S („S” de la scutire) – banii puşi în cont sunt din venitul net (adică, taxarea a avut loc la început), iar retragerea fondurilor la momentul pensiei nu va fi impozitată

- CEI-D („D” de la deductibilitate) – banii puşi în cont sunt din salariul brut, taxarea se va face la momentul retragerii fondurilor.

Oricum ar fi, banii se vor taxa o singură dată. În plus, banii din conturile deschise la SSIF rămân ai oamenilor, nu se duc spre bugetul de stat.

Proiectul de lege a fost co-iniţiat de deputaţii USR alături de parlamentarii PNL Gabriela Horga şi Sebastian Burduja şi a fost semnat de parlamentari de la toate partidele.