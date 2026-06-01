Începând de luni, anumite categorii de pacienți vor beneficia din nou de plata indemnizației încă din prima zi de concediu, după ce președintele Nicușor Dan a promulgat legea care introduce excepții de la regula aplicată din februarie.

Corespondent PROTV: „Președintele Nicușor Dan a promulgat, pe 15 mai, legea care prevedea exceptarea unor categorii de bolnavi de la neplata primei zile de concediu medical. Iar de luni se aplică modificările. Concret, vor avea prima zi de concediu plătită pacienții cronici, pacienții incluși în Programele Naționale de Sănătate, inclusiv bolnavii de cancer, pacienții care beneficiază de spitalizare de zi și urgențele medico-chirurgicale. Decizia ca prima zi a concediului medical să nu mai fie plătită pentru angajații din România a fost adoptată în ultima ședință de Guvern de anul trecut, prin Ordonanță de Urgență, și a intrat în vigoare de la 1 februarie, fără excepții, pe o perioadă limitată de doi ani. Autoritățile vorbeau la acea vreme și despre faptul că doresc o limitare a numărului mare de concedii medicale fictive. Decizia a fost evident contestată de asociațiile de pacienți, care au avut mai multe negocieri cu fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete. Ulterior au fost adoptate excepțiile, care intră în vigoare de azi. Anul trecut, România a plătit 6 miliarde de lei pentru concedii medicale, aproape 8% din bugetul Casei de Asigurări de Sănătate.”