Concediul paternal în 2026. Care sunt drepturile pe care tații le au în România

În 2026, legislația din România stabilește cine poate beneficia de acest drept, câte zile se acordă și cum poate fi obținut, însă mulți tați nu cunosc exact pașii pe care trebuie să îi urmeze.

Ce este concediul paternal și cui se aplică

Concediul paternal este dreptul taților de a beneficia de zile libere plătite imediat după nașterea copilului. Acesta este reglementat de Legea nr. 210/1999 și se acordă pentru a permite implicarea tatălui în îngrijirea nou-născutului.

„Concediul paternal se acordă în condițiile prevăzute de prezenta lege, în scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut și de a facilita concilierea vieții profesionale cu viața de familie în cazul lucrătorilor care sunt părinți”, conform legii.

Beneficiază de acest drept orice tată care are un raport legal de muncă, indiferent de forma acestuia. Nu contează dacă este angajat cu normă întreagă sau part-time, dacă lucrează în mediul privat sau în sectorul public.

De asemenea, legea se aplică și altor categorii:

funcționari publici

militari și polițiști

persoane cu contracte de mandat sau management

persoane care lucrează în baza unor convenții civile

Un detaliu important este că acest drept nu este condiționat de vechimea în muncă. Chiar și tații angajați recent pot solicita concediul paternal.

În plus, nu este necesar ca părinții să fie căsătoriți. Pot beneficia de acest drept și tații necăsătoriți, atât timp cât recunosc copilul.

Câte zile de concediu poți primi în 2026

Actul normativ care reglementează concediul paternal a fost modificat în august 2022, prin OUG 117, iar regulile sunt astăzi diferite față de cele din anii trecuți.

În prezent, orice angajat care devine tată poate beneficia de 10 zile lucrătoare de concediu paternal plătit, acordate după nașterea copilului.

Perioada poate fi prelungită cu încă 5 zile lucrătoare dacă tatăl urmează un curs de puericultură și obține atestatul necesar.

În aceste condiții, durata totală a concediului poate ajunge la 15 zile lucrătoare.

Modificările aduse legii au introdus și o schimbare importantă: zilele suplimentare nu mai sunt limitate la o singură utilizare. Tatăl le poate primi pentru fiecare copil nou-născut, dacă prezintă dovada absolvirii cursului de puericultură.

„Tatăl poate beneficia de prevederile alin. (1) pentru fiecare copil nou-născut, pe baza atestatului de absolvire a cursului de puericultură, indiferent când este acesta obținut.”

Cum se obține concediul paternal în 2026

Primul pas este depunerea unei cereri scrise către angajator, în care tatăl solicită acordarea concediului și menționează perioada în care dorește să îl efectueze. La această cerere se atașează, în mod obligatoriu, copia certificatului de naștere al copilului.

În cazul în care se solicită și cele 5 zile suplimentare, este necesară și dovada absolvirii unui curs de puericultură, prin prezentarea atestatului corespunzător.

Cererea trebuie depusă în cel mult 8 săptămâni de la nașterea copilului, acesta fiind termenul legal în care poate fi acordat concediul.

În funcție de organizarea companiei, documentele pot fi transmise către departamentul de resurse umane sau direct angajatorului și pot include, pe lângă cerere și certificatul de naștere, copia actului de identitate și, în unele cazuri, o adeverință care să ateste calitatea de salariat.

Ce documente sunt necesare

Pentru acordarea concediului, în mod obișnuit sunt necesare următoarele documente:

• cerere pentru acordarea concediului paternal, în care se specifică perioada dorită;

• copia certificatului de naștere al copilului;

• copia atestatului de absolvire a cursului de puericultură, dacă se solicită zilele suplimentare;

• copia actului de identitate;

• adeverință de salariat, în funcție de cerințele angajatorului.

În practică, majoritatea angajatorilor au formulare standard, însă legea nu impune un model obligatoriu.

Cum se calculează indemnizația

Indemnizația pentru concediul paternal este suportată de angajator și se plătește din fondul de salarii, la nivelul veniturilor obișnuite ale angajatului.

Cu alte cuvinte, perioada este remunerată similar unei zile normale de muncă, iar calculul se face în funcție de salariul de bază și de celelalte venituri salariale, precum sporurile sau alte adaosuri incluse în mod curent.

Există însă și o excepție: tichetele de masă nu se acordă pe durata concediului paternal, deoarece acestea sunt destinate exclusiv zilelor efectiv lucrate.