Concediul paternal în 2026. Care sunt drepturile pe care tații le au în România

Primele săptămâni după nașterea unui copil vin cu schimbări importante pentru orice familie. În acest context, concediul paternal le oferă taților posibilitatea de a fi prezenți încă de la început.

În 2026, legislația din România stabilește cine poate beneficia de acest drept, câte zile se acordă și cum poate fi obținut, însă mulți tați nu cunosc exact pașii pe care trebuie să îi urmeze.

Ce este concediul paternal și cui se aplică

Concediul paternal este dreptul taților de a beneficia de zile libere plătite imediat după nașterea copilului. Acesta este reglementat de Legea nr. 210/1999 și se acordă pentru a permite implicarea tatălui în îngrijirea nou-născutului.

„Concediul paternal se acordă în condițiile prevăzute de prezenta lege, în scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut și de a facilita concilierea vieții profesionale cu viața de familie în cazul lucrătorilor care sunt părinți”, conform legii.

Beneficiază de acest drept orice tată care are un raport legal de muncă, indiferent de forma acestuia. Nu contează dacă este angajat cu normă întreagă sau part-time, dacă lucrează în mediul privat sau în sectorul public.

De asemenea, legea se aplică și altor categorii:

  • funcționari publici
  • militari și polițiști
  • persoane cu contracte de mandat sau management
  • persoane care lucrează în baza unor convenții civile

Un detaliu important este că acest drept nu este condiționat de vechimea în muncă. Chiar și tații angajați recent pot solicita concediul paternal.

În plus, nu este necesar ca părinții să fie căsătoriți. Pot beneficia de acest drept și tații necăsătoriți, atât timp cât recunosc copilul.

Câte zile de concediu poți primi în 2026

Actul normativ care reglementează concediul paternal a fost modificat în august 2022, prin OUG 117, iar regulile sunt astăzi diferite față de cele din anii trecuți.

În prezent, orice angajat care devine tată poate beneficia de 10 zile lucrătoare de concediu paternal plătit, acordate după nașterea copilului.

Perioada poate fi prelungită cu încă 5 zile lucrătoare dacă tatăl urmează un curs de puericultură și obține atestatul necesar.

În aceste condiții, durata totală a concediului poate ajunge la 15 zile lucrătoare.

Modificările aduse legii au introdus și o schimbare importantă: zilele suplimentare nu mai sunt limitate la o singură utilizare. Tatăl le poate primi pentru fiecare copil nou-născut, dacă prezintă dovada absolvirii cursului de puericultură.

Tatăl poate beneficia de prevederile alin. (1) pentru fiecare copil nou-născut, pe baza atestatului de absolvire a cursului de puericultură, indiferent când este acesta obținut.”

Cum se obține concediul paternal în 2026

Primul pas este depunerea unei cereri scrise către angajator, în care tatăl solicită acordarea concediului și menționează perioada în care dorește să îl efectueze. La această cerere se atașează, în mod obligatoriu, copia certificatului de naștere al copilului.

În cazul în care se solicită și cele 5 zile suplimentare, este necesară și dovada absolvirii unui curs de puericultură, prin prezentarea atestatului corespunzător.

Cererea trebuie depusă în cel mult 8 săptămâni de la nașterea copilului, acesta fiind termenul legal în care poate fi acordat concediul.

În funcție de organizarea companiei, documentele pot fi transmise către departamentul de resurse umane sau direct angajatorului și pot include, pe lângă cerere și certificatul de naștere, copia actului de identitate și, în unele cazuri, o adeverință care să ateste calitatea de salariat.

Ce documente sunt necesare

Pentru acordarea concediului, în mod obișnuit sunt necesare următoarele documente:

• cerere pentru acordarea concediului paternal, în care se specifică perioada dorită;

• copia certificatului de naștere al copilului;

• copia atestatului de absolvire a cursului de puericultură, dacă se solicită zilele suplimentare;

• copia actului de identitate;

• adeverință de salariat, în funcție de cerințele angajatorului.

În practică, majoritatea angajatorilor au formulare standard, însă legea nu impune un model obligatoriu.

Cum se calculează indemnizația

Indemnizația pentru concediul paternal este suportată de angajator și se plătește din fondul de salarii, la nivelul veniturilor obișnuite ale angajatului.

Cu alte cuvinte, perioada este remunerată similar unei zile normale de muncă, iar calculul se face în funcție de salariul de bază și de celelalte venituri salariale, precum sporurile sau alte adaosuri incluse în mod curent.

Există însă și o excepție: tichetele de masă nu se acordă pe durata concediului paternal, deoarece acestea sunt destinate exclusiv zilelor efectiv lucrate.

Ce obligații are angajatorul

Legea este foarte clară în ceea ce privește rolul angajatorului.

Acesta are obligația:

  • să aprobe cererea de concediu paternal dacă sunt îndeplinite condițiile legale
  • să plătească indemnizația corespunzătoare
  • să nu concedieze angajatul pe durata concediului

Refuzul acordării concediului paternal poate fi sancționat cu amenzi între 4.000 și 8.000 de lei.

În plus, la finalul concediului, angajatul trebuie să fie reprimit pe același post sau pe unul echivalent, cu aceleași condiții de muncă.

Concediul de puericultură – ce presupune

Cele 5 zile suplimentare sunt legate direct de cursul de puericultură.

Acesta este un program de instruire dedicat viitorilor părinți și include informații esențiale despre:

  • îngrijirea nou-născutului
  • igienă
  • alimentație
  • somn și dezvoltare

Cursurile pot fi organizate în spitale, clinici, ONG-uri sau chiar online și, de obicei, durează câteva ore.

La final, participanții primesc un certificat care le permite să solicite prelungirea concediului.

Situații speciale prevăzute de lege

Există și cazuri în care legislația oferă drepturi suplimentare.

De exemplu, dacă mama copilului decedează în timpul nașterii sau în perioada imediat următoare, tatăl poate beneficia de restul concediului de maternitate neefectuat.

În acest caz, indemnizația este adaptată conform legislației aplicabile și poate fi diferită de cea pentru concediul paternal standard.

Poți lucra în altă parte în timpul concediului?

O situație mai puțin discutată este cea a taților care au mai multe contracte de muncă.

Legea nu interzice explicit obținerea de venituri din alte contracte în perioada concediului paternal. Totuși, scopul acestui concediu este implicarea directă în îngrijirea copilului.

În practică, majoritatea aleg să suspende activitatea pentru a se concentra pe familie.

Diferența dintre concediul paternal și cel de creștere copil

Deși sunt adesea confundate, cele două tipuri de concediu sunt complet diferite.

Concediul paternal:

  • este de scurtă durată (10–15 zile)
  • se acordă imediat după nașterea copilului
  • este plătit de angajator

Concediul de creștere copil:

  • poate dura până la 2 ani
  • este plătit de stat
  • poate fi luat de oricare dintre părinți

Cele două nu se exclud, dar au reguli diferite și scopuri distincte.

De ce este important acest concediu

În afara prevederilor din lege, concediul paternal se traduce, în mod concret, în implicare imediată în toate responsabilitățile care apar după nașterea copilului. În primele zile, tatăl gestionează o parte importantă din lucrurile administrative și logistice: de la înregistrarea copilului și obținerea documentelor, până la formalitățile necesare pentru externarea din spital și organizarea vieții de zi cu zi.

În același timp, sprijinul oferit mamei devine important, mai ales într-o perioadă în care recuperarea fizică și adaptarea la noul ritm pot fi dificile.

Aceste zile marchează și începutul implicării directe în îngrijirea copilului și în organizarea rutinei de familie, contribuind la consolidarea relației părinte–copil și la echilibrul din cuplu pe termen lung.

