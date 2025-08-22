Câtă apă trebuie să bei zilnic ca să reduci stresul. Cantitatea recomandată de savanți

Persoanele care nu beau suficientă apă pot face față mai ușor stresului, conform unui studiu citat vineri de DPA/PA Media.

Cercetătorii au descoperit că persoanele care beau în mod obişnuit mai puţină apă eliberează niveluri mai mari de cortizol, hormonul stresului, chiar dacă nu resimt o senzaţie mai acută de sete comparativ cu cele care consumă mai multă apă.

A avea o sticlă cu apă la îndemână în timpul perioadelor stresante ar putea fi un lucru benefic pentru sănătate pe termen lung, sugerează cercetătorii.

Cum a fost realizat studiul

Studiul, condus de experţi de la Liverpool John Moores University (LJMU), a inclus 16 persoane care au băut o cantitate sub 1,5 litri de apă pe zi, alături de alte 16 persoane care au respectat în mod regulat recomandările zilnice pentru aportul de lichide.

Cercetătorii au utilizat ghidurile Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), care recomandă ca bărbaţii să bea 2,5 litri de apă pe zi, în timp ce femeile ar trebui să consume doi litri de apă pe zi.

În Regatul Unit, Ghidul Eatwell sugerează că adulţii ar trebui să bea între şase şi opt căni de lichide pe zi, ceea ce reprezintă aproximativ 1,5 până la doi litri.

Când trebuie să consumăm mai multă apă

Totuşi, este posibil ca oamenii să aibă nevoie să consume mai mult apă atunci când este cald, dacă sunt foarte activi, dacă se recuperează după o boală sau dacă femeile sunt gravide sau alăptează.

Cercetătorii au monitorizat hidratarea în cazul ambelor grupuri pe parcursul a şapte zile, pe baza probelor de urină şi de sânge. Ulterior, participanţii au fost invitaţi în laborator pentru un test de stres.

Testul a implicat un interviu de angajare improvizat, pentru care fiecare persoană a avut la dispoziţie 10 minute pentru a se pregăti.

După acest timp, participanţii au fost invitaţi într-o altă încăpere unde a fost instalată o cameră falsă şi li s-a cerut să participe la interviu în faţa unui grup format din trei persoane îmbrăcate în halate albe.

În urma interviului fals, participanţii au fost rugaţi să rezolve un exerciţiu aritmetic cât de repede posibil.

„Ştiam că persoanele care au un consum zilnic scăzut de lichide, care nu respectă recomandările, sunt susceptibile de a fi hidratate insuficient. Însă, ceea ce nu ştiam era dacă, în cazul în care aceste persoane sunt apoi stresate în condiţii controlate, acestea ar avea un răspuns hormonal mai mare la stres", a declarat pentru agenţia PA profesorul Neil Walsh din cadrul LJMU.

Cercetătorii au colectat probe de salivă de la participanţi înainte şi după testul de stres pentru a măsura nivelurile de cortizol.

Hormonul stresului

Cortizolul, cunoscut sub numele de hormonul stresului, este produs de glandele suprarenale ca răspuns la stres şi joacă, de asemenea, un rol în răspunsul imunitar, în metabolism şi în tensiunea arterială.

Echipa de oameni de ştiinţă a descoperit că nivelurile de cortizol au fost mai ridicate la cei care au băut mai puţină apă.

Profesorul Shaw a remarcat că răspunsurile la stres, cum ar fi creşterea ritmului cardiac, mâinile transpirate şi gura uscată, au fost similare între cele două grupuri. „Ambele grupuri s-au simţit la fel de anxioase şi au experimentat creşteri similare ale ritmului cardiac în timpul testului de stres", a spus el.

„Însă, persoanele care erau insuficient hidratate, deoarece nu consumau suficientă apă în fiecare zi, au avut răspunsuri mult mai mari la cortizol", a precizat specialistul.

Grupul cu aport scăzut de lichide nu a raportat o senzaţie mai acută de sete în comparaţie cu cel care a consumat mai multă apă, potrivit profesorului Walsh.

El a adăugat: „Cortizolul este principalul hormon de stres al organismului, iar reactivitatea exagerată a cortizolului la stres este asociată cu un risc crescut de boli de inimă, diabet şi depresie. Dacă ştii că ai un termen limită iminent sau un discurs de ţinut, a avea o sticlă cu apă în apropiere ar putea fi un obicei bun, cu potenţiale beneficii pentru sănătate pe termen lung".

Profesorul Walsh a adăugat că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înţelege mai bine aceste concluzii, publicate în Journal of Applied Physiology, şi pentru a analiza dacă o creştere a aportului de apă la cei care nu beau suficiente lichide poate reduce răspunsurile la „micro-stresorii" zilnici, cum ar fi ambuteiajele sau susţinerea unor prezentări la locul de muncă.

Sursa: Agerpres

