Substanța cancerigenă descoperită în mai multe tipuri de spray-uri antiperspirante şi deodorante de corp

Shutterstock

Niveluri ridicate de benzen carcinogen au fost găsite în diverse spray-uri antiperspirante şi deodorante de corp, a anunșat un laborator independent de testare din SUA.

Aceste produse ar trebui retrase de pe piaţă, au transmis reprezentanții laboratorului într-o petiţie depusă la Administraţia americană pentru Alimente şi Medicamente (FDA), informează News.ro, care citează Bloomberg.

Spray-urile sunt cele mai recente dintr-un şir de produse cu aerosoli în care au fost descoperite substanţe chimice care cauzează cancer, inclusiv creme de protecţie solară şi antifungice.

Anul acesta, Johnson & Johnson a retras anumite spray-uri cu aerosoli pentru protecţie solară comercializate sub mărcile Neutrogena şi Aveeno.

Beiersdorf AG a retras unele spray-uri Coppertone de acelaşi tip. Ulterior, Bayer AG a retras produse Lotrimin şi Tinactin cu pulverizator utilizate de sportivi, după ce teste au arătat că unele mostre conţineau benzen.

Eforturile de a scoate produsele contaminate de la vânzare au început după ce Valisure, laborator independent de testare din New Haven (Connecticut), a alertat FDA în luna mai cu privire la descoperirea de benzen în produse cu protecţie solară.

Valisure a testat în ultimele luni 108 loturi de spray-uri antiperspirante şi deodorante din 30 de branduri şi a detectat benzen în 59 dintre loturi la nivel de trei ori mai mare decât cantitatea găsită în produsele de protecţie solară.

Cel mai mare nivel a fost găsit în mărcile Old Spice şi Secret ale Procter & Gamble Co. În listă, cu nivel ridicat, se găsesc şi antiperspirantul Equate fabricat de Walmart Inc. şi Suave al Unilever PLC. Majoritatea spray-urilor în cazul cărora Valisure a descoperit benzen sunt destinate axilei, însă laboratorul a găsit benzen şi într-un deodorant de corp al Victoria’s Secret & Co. şi în spray-ul intim Summer’s Eve al Prestige Consumer Helathcare Inc.

Companiile şi FDA nu au răspuns solicitării Bloomberg de a comenta. Joi, P&G a scăzut la bursa din New York cu 0.7%, iar Unilever, cu 1.1%, în Londra.

Valisure a concluzionat că produsele care conţin butan sunt cele cu cea mai mare posibilitate de a conţine niveluri mari de benzen. În cazul celor care conţin alcool ca agent de propulsie există cea mai mică posibilitate de a fi contaminate cu acest carcinogen.

David Light, CEO al Valisure, a declarat că e posibil ca această contaminare să fie rezultatul materialelor folosite de companii ca agenţi de propulsie, precum butanul şi propanul, care sunt distilate de petrol produse prin rafinarea ţiţeiului.

„Butanul este lichid inflamabil. Propanul este acelaşi lucru pe care îl foloseşti să aprinzi grătarul. Aceste gaze vin din pământ, la fel şi benzenul. Benzenul este un contaminant cunoscut al acestor produse. Pare probabil că aceşti agenţi de propulsie sunt sursa”, a spus el.