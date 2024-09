Casa Christie's vinde un tablou unic care a făcut parte dintr-o colecție privată în ultimul secol. Suma cerută la licitație

Pictura înfăţişează o curtezană tatuată pregătită pentru următorul client şi se inspiră din scenele de bordel japoneze ukiyo-e, notează News.ro.

Aflat într-o colecţie privată de familie din 1922, tabloul este estimat la o valoare cuprinsă între 2,5 şi 3,5 milioane de lire sterline (aproximativ 3,3 şi 4,6 milioane de dolari).

Toulouse-Lautrec a fost un vizitator frecvent al bordelurilor - casele de prostituţie din Paris - iar portretele sale care redau lucrătoare sexuale sunt considerate unele dintre cele mai emoţionante lucrări ale sale.

El a realizat aproximativ 70 de picturi pe această temă în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, redând femeile în ipostaze veridice cu vopsele de ulei diluate pe carton.

Christie's deţine recordul pentru cele mai scumpe tablouri Toulouse-Lautrec vândute la licitație

Muzeul Metropolitan din New York are două lucrări similare în colecţia sa, inclusiv o scenă tandră a unui cuplu de lesbiene numită „The Sofa” (1894-96) şi „Woman before a mirror” (1897).

„La Femme Tatouée” s-a numărat probabil printre picturile incluse în expoziţia personală a lui Toulouse-Lautrec din 1896 de la Galerie Manzi-Joyant.

Conform relatărilor din epocă, tablourile cu scene de bordel au fost expuse separat de restul din expoziţie, ascunse într-o cameră din spate şi disponibile pentru vizionare doar pentru un număr restrâns de persoane, deoarece artistul era îngrijorat de cenzură după ce poliţia a eliminat unul dintre tablourile sale cu lesbiene dintr-o expoziţie din 1892.

Christie's deţine recordul licitaţiilor pentru Toulouse-Lautrec, după ce a vândut „La blanchisseuse” (1886-87) în 2005 pentru 22,4 milioane de dolari. Unul dintre ultimele tablouri majore ale artistului care au fost scoase la licitaţie, „Le Lit” (1898), a obţinut 3,66 milioane de dolari la Christie's în octombrie 2022.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: