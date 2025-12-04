Un bărbat este acuzat de omor din culpă după ce și-a lăsat partenera în frig pe cel mai înalt munte al Austriei

Stiri Diverse
04-12-2025 | 21:40
Großglockner
Shutterstock

Iubitul unei femei care a murit pe cel mai înalt munte al Austriei este inculpat pentru omor din culpă, după ce ar fi lăsat-o să înghețe de frig.

autor
Ioana Andreescu

Tânăra de 33 de ani, originară din Salzburg, a murit pe vârful Großglockner (3.798 m) în luna ianuarie, după ce plecase într-o expediție alături de partenerul ei, în vârstă de 36 de ani, potrivit Daily Mail.

Ajunși la aproximativ 50 de metri de vârf, femeia a început să se simtă rău și nu a mai putut continua, relatează Heute. Bărbatul ar fi lăsat-o singură pe munte timp de 6 ore și jumătate, în timp ce a plecat după ajutor. În acest interval, frigul extrem i-a fost fatal.

Odată cu finalizarea anchetei, iubitul – un alpinist experimentat – a fost pus sub acuzare pentru omor prin neglijență și riscă până la trei ani de închisoare.

„În jurul orei 2 dimineața, inculpatul și-a lăsat iubita neprotejată, epuizată, hipotermică și dezorientată, la circa 50 de metri sub vârful Großglockner”, precizează Parchetul. „Femeia a murit înghețată. Deoarece inculpatul, spre deosebire de partenera sa, era foarte experimentat în ture alpine la altitudine și el planificase traseul, trebuie considerat responsabil”.

Citește și
BOLOJAN-ORBAN
Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”

Erori grave imputate bărbatului: echipament nepotrivit și decizii întârziate

După analiza rapoartelor medico-legale, a telefoanelor, ceasurilor sportive, fotografiilor și videoclipurilor, plus evaluarea unui expert în tehnică alpină, procurorii îl acuză pe bărbat de mai multe greșeli majore.

Anchetatorii susțin că acesta nu a ținut cont de faptul că femeia era foarte puțin experimentată și nu mai participase niciodată la un traseu alpin de o asemenea dificultate.

Este acuzat și că a pornit traseul cu două ore întârziere, fără a avea asupra lui echipament de urgență adecvat.

Chiar și când a decis să plece după ajutor, nu ar fi mutat-o într-un loc ferit de vânt și nu a folosit pături de supraviețuire din aluminiu.

Bărbatul i-ar fi permis partenerei să urce cu un splitboard și bocanci moi de zăpadă, echipament considerat total nepotrivit pentru o tură alpină în teren mixt. În condițiile meteo extrem de dure – cu rafale de până la 75 km/h și temperaturi de -8°C, resimțite ca -20°C – procurorii susțin că bărbatul ar fi trebuit să se întoarcă mult mai devreme.

Întârzieri în apelarea salvatorilor și lipsa semnalizării de urgență

Deși situația iubitei se agrava, bărbatul este acuzat că nu a sunat la urgențe înainte de lăsarea întunericului. Cei doi au rămas blocați în jurul orei 20:50, însă bărbatul nu a transmis niciun semnal de ajutor atunci când un elicopter al poliției a survolat zona la 22:50.

După mai multe încercări ale Poliției Alpine de a lua legătura cu el, acesta a vorbit în cele din urmă cu un ofițer în jurul orei 00:35. Conținutul discuției nu este clar, dar bărbatul nu ar mai fi contactat deloc serviciile de urgență după acel apel.

Potrivit presei germane, își pusese telefonul pe silențios și îl băgase în rucsac, astfel că nu a mai primit apelurile ulterioare ale Poliției Alpine. Abia la ora 3:30, după ce o lăsase singură timp îndelungat, s-a hotărât să sune din nou după ajutor.

Din cauza vântului puternic, o intervenție cu elicopterul la răsărit nu a fost posibilă, dar puțin după ora 10:00, salvatorii montani au ajuns la victimă – însă aceasta era deja decedată.

Avocatul bărbatului, Kurt Jelinek, a transmis publicației KURIER: „Clientul meu regretă profund ceea ce s-a întâmplat.” Totuși, apărarea „consideră în continuare că a fost un accident tragic, o fatalitate”.

Procesul iubitului este programat pentru 19 februarie 2026, la Tribunalul Regional din Innsbruck.

Apa revine treptat în Prahova și Dâmbovița, după zile de criză. Testele de calitate a apei vor decide deschiderea robinetelor

Sursa: Daily Mail

Etichete: barbat, munte, austria, acuzatii,

Dată publicare: 04-12-2025 21:40

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Schimbare de atitudine la Viena față de România. Cancelarul Austriei vorbește despre „relaţiile noastre străvechi”
Stiri externe
Schimbare de atitudine la Viena față de România. Cancelarul Austriei vorbește despre „relaţiile noastre străvechi”

Vizita oficială a lui Ilie Bolojan în Austria marchează o schimbare de atitudine a Austriei față de România. În conferința de presă de după discuția cu Ilie Bolojan, cancelarul Christian Stocker a vorbit despre „relaţiile noastre străvechi”.

Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”
Stiri Politice
Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”

Premierul Ilie Bolojan începe o vizită oficială la Viena, după o oprire strategică la Budapesta pentru discuții cu Viktor Orban, în contextul în care România, Ungaria și Austria caută să își coordoneze mai strâns politicile energetice.

Premierul Ilie Bolojan, vizită oficială la Viena. Pe drum se va opri să discute cu Viktor Orban. Care sunt temele discuțiilor
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan, vizită oficială la Viena. Pe drum se va opri să discute cu Viktor Orban. Care sunt temele discuțiilor

Premierul Ilie Bolojan face, miercuri şi joi, o vizită oficială la Viena, în Austria, unde va fi primit de cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker.  

Recomandări
Apa revine treptat în Prahova și Dâmbovița, după zile de criză. Testele de calitate a apei vor decide deschiderea robinetelor
Stiri actuale
Apa revine treptat în Prahova și Dâmbovița, după zile de criză. Testele de calitate a apei vor decide deschiderea robinetelor

Joi seara, responsabilii de la Apele Române au anunțat că alimentarea cu apă se apropie de reluare pentru cei peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița.

BEC București cere ștergerea clipului filmat la Cotroceni cu Nicușor Dan, Drulă și Voiculescu: „Material electoral ilegal”
Alegeri locale 2025
BEC București cere ștergerea clipului filmat la Cotroceni cu Nicușor Dan, Drulă și Voiculescu: „Material electoral ilegal”

Biroul Electoral de Circumscripţie Bucureşti a cerut eliminarea videoclipului filmat la Cotroceni în care apar candidatul USR la Primărie Cătălin Drulă, preşedintele Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu. 

Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Rusia ar ajunge astfel la granița cu România
Stiri externe
Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Rusia ar ajunge astfel la granița cu România

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina". Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment într-o discuție cu Zelenski şi alți lideri europeni pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 4 Decembrie 2025

45:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Decembrie 2025

01:44:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28