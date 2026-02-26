„Aceasta este cea mai mare muşamalizare guvernamentală din istoria modernă”, au declarat miercuri aleşii democraţi ai puternicei Comitetului pentru Supraveghere al Camerei Reprezentanţilor. „Cerem răspunsuri”, au adăugat ei pe X.

Postul public de radio NPR a raportat marţi că Departamentul de Justiţie (DoJ), condus de o fidelă a preşedintelui republican, a împiedicat publicarea unor documente legate de acuzaţiile împotriva lui Donald Trump, conform cărora acesta ar fi agresat sexual o minoră.

Potrivit NPR, mai multe documente referitoare la acuzaţii împotriva lui Jeffrey Epstein şi care îl menţionează pe Donald Trump au fost, de asemenea, eliminate din baza de date publică referitoare la infractorul sexual condamnat, care a murit în închisoare în 2019 înainte de un proces.

Democrații acuză o acțiune de mușamalizare

New York Times a relatat apoi miercuri că printre documentele nepublicate se numără note ale poliţiei federale (FBI) care rezumă interogatorii efectuate în 2019 în legătură cu acuzaţiile unei femei. Aceasta s-a prezentat după arestarea finanţistului new-yorkez şi a afirmat că a fost agresată sexual cu câteva decenii mai devreme, pe când era minoră, de către Jeffrey Epstein şi Donald Trump.

Jurnalul newyorkez afirmă că, dintre cele patru interogatorii efectuate, doar un rezumat - cel care menţionează acuzaţiile împotriva lui Jeffrey Epstein - a fost făcut public.

Aleşii democraţi ai comitetului de supraveghere au afirmat că au anchetat în ultimele săptămâni modul în care FBI a gestionat acuzaţiile formulate în 2019 şi spun că „pot confirma faptul că Departamentul de Justiţie pare să fi reţinut în mod ilegal interogatorii ale FBI” cu presupusa victimă.

„Muşamalizarea probelor directe ale unei potenţiale agresiuni din partea preşedintelui Statelor Unite este cea mai gravă infracţiune posibilă în această operaţiune de disimulare a Casei Albe”, au acuzat aceştia pe X.

Contactat de AFP, DoJ i-a făcut referire la răspunsul său adresat membrilor democraţi pe X. În acest mesaj, Departamentul de Justiţie îi îndeamnă să „înceteze să inducă în eroare publicul fabricând indignări din partea bazei lor radicale anti-Trump”.

„NIMIC nu a fost şters”, susţine procurorul general, afirmând că doar documentele duplicate ori supuse unei interdicţii legale de publicare sau care fac parte dintr-o anchetă federală în curs nu au fost publicate.

Victimele lui Epstein acuză că documentele făcute publice au fost cenzurate

DoJ a publicat pe 30 ianuarie „peste trei milioane de pagini”, parţial cenzurate din dosarul Epstein, afirmând că administraţia Trump şi-a îndeplinit astfel obligaţia, impusă de o lege adoptată în noiembrie de către Congres, de a face lumină deplină asupra acestui dosar exploziv din punct de vedere politic.

Însă mai multe dintre victimele lui Jeffrey Epstein sunt indignate de faptul că numeroase documente au fost cenzurate şi că nu au fost luate măsuri legale împotriva presupuşilor complici ai finanţistului.

Cândva apropiat de Jeffrey Epstein, cu care frecventa aceleaşi cercuri, Donald Trump a negat întotdeauna că ar fi avut cunoştinţă de comportamentul său criminal şi asigură că s-a despărţit de el cu mult înainte de problemele sale juridice.