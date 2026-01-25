Dr. Eric Berg este medic și expert în sănătate și wellness, care oferă în mod regulat sfaturi legate de sănătate celor 2,5 milioane de urmăritori ai săi de pe Instagram.



De asemenea, a dezvăluit că este foarte răspândit în produsele fără gluten, formulele pentru sugari, produsele de patiserie și suplimentele pentru nutriție sportivă, scrie The Mirror.



Amidonul, carbohidratul periculos

Amidonul la care se referă Dr. Berg este „amidonul industrial”, etichetat sub denumiri precum amidon alimentar modificat, amidon de porumb modificat sau maltodextrină.



„Maltodextrina este un tip de carbohidrat care trece printr-un proces intens de prelucrare. Se prezintă sub forma unei pulberi albe obținute din amidon de orez, porumb, grâu sau cartof, care este gătit. Se adaugă acizi sau enzime pentru a-l descompune suplimentar.

Produsul final este o pulbere albă, solubilă în apă, cu gust neutru. Această pulbere este utilizată ca aditiv în alimentele menționate pentru a înlocui zahărul și pentru a îmbunătăți textura, durata de valabilitate și gustul”, notează publicația citată.

Agenția pentru Standarde Alimentare confirmă că maltodextrina este reglementată în Marea Britanie ca ingredient alimentar convențional, nu ca aditiv alimentar, conform Regulamentului UE nr. 1333/2008 (menținut în legislația britanică), care stipulează că anumite substanțe nu sunt considerate aditivi alimentari, relatează Surrey Live.

Explicând de ce este atât de dăunătoare, Dr. Berg a declarat:

„Acest carbohidrat distruge bacteriile bune din intestin, deoarece agenții patogeni — ‘băieții răi’ — se hrănesc cu el, în timp ce bacteriile benefice sunt private de nutrienți. Este unul dintre cei mai inflamatori carbohidrați de pe planetă — nu provoacă doar dureri articulare, ci și inflamație intestinală, de unde pornesc multe boli. Și, dacă ești îngrijorat de colesterolul ‘rău’, în special de LDL-ul mic și dens — cel care pătrunde adânc în artere — acest carbohidrat îl produce aproape instantaneu. Are vreun beneficiu pentru sănătate? Zero. Nici măcar nu este un aliment; este, de fapt, un agent de umplere folosit pentru a da volum.”

Acest tip de carbohidrat este prezent în produse fără gluten, formule pentru sugari, produse de patiserie și suplimente destinate sportivilor. Dr. Berg atrage atenția că nu este vorba despre amidonul natural din cartofii obișnuiți, ci despre un amidon industrial, intens rafinat, care se descompune rapid și poate provoca creșteri bruște ale nivelului de insulină.

Mai multe studii au ridicat semne de întrebare cu privire la efectele maltodextrinei. De pildă, un studiu publicat în 2015 indică faptul că glucoza provenită din maltodextrină este absorbită rapid la nivel intestinal, ceea ce poate determina creșteri accentuate ale glicemiei după masă, considerate nefavorabile pentru sănătate. Totuși, aceste efecte trebuie evaluate în contextul beneficiilor tehnologice pe care maltodextrina le aduce în industria alimentară.

Astfel de creșteri ale glicemiei după masă sunt, în general, normale, deoarece organismul secretă insulină pentru a le regla. În cazul persoanelor cu diabet de tip 1, care nu produc insulină, aceste creșteri pot fi mai pronunțate și mai îndelungate.

