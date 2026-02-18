Pentru cei care au ales să vadă și partea frumoasă a iernii, Bucureștiul a devenit un orașel imens doar pentru copii. În parcuri, adulții au lăsat grijile deoparte și și-au adus aminte cât de grozavă este o bătaie cu bulgări sau ce satisfacție ai atunci când faci un om de zăpadă.

A nins exact ca în poveștile copilăriei, iar cei care mai cred că iarna are farmec au avut o surpriză imensă dimineață. Fulgii denși au îmbrăcat într-o haină pufoasă clădiri și bulevarde deopotrivă. Sub perdeaua ca de zahăr, clădirile emblematice ale Capitalei au strălucit.

Adult: „E frumos Bucureștiul și cu zăpadă”.

Adult: „Iarna are frumosul ei”.

Zăpada le-a venit mănușă copiilor aflați în vacanță. Mulți au putut ieși la joacă fără griji. În urma ninsorilor abundente și multe școli private au anunțat suspendarea cursurilor, astfel că parcurile au devenit principala destinație a zilei.

Corespondent PRO TV: „Pentru copiii din capitală care nu au ajuns în această vacanță la munte pare că a venit multele la ei. Parcurile s-au transformat în adevărate pârtii. Și pentru că este zăpadă din belșug, s-a dat și și un adevărat concurs de construit oameni de zăpadă. Mai mici sau mai mari”.

Imaginația nu a avut limite. De la iepuri gigant până la construcții ingenioase, fiecare colț de parc a găzduit un mic atelier de creație.

Reporter: Ce-ați construit aici?

Copil: „O masă. Ne jucăm de-a restaurantul și acolo în spate luăm comenzile”.

Reporter: „Putem plăti cu bani din zăpadă?”

Copil: „Da!”

La fel de copilăroși au fost și cățeii care iubesc zăpada. Leila nu a mai vrut să intre în casă.