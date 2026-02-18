Climatologii spun că de cel puţin zece ani nu au mai fost troiene de o jumătate de metru. Pentru că vântul a șuierat toată noaptea, 400 de copaci s-au rupt şi au avariat peste 100 de maşini. Autorităţile au emis mai multe avertizări, în speranţa că cei care nu au treburi urgente vor sta astăzi acasă.

Viscolul s-a dezlănţuit aproape de miezul nopţii, iar după câteva ore au început să apară problemele. Pompierii au primit un număr record de apeluri. Copacii s-au frânt sub greutatea zăpezii.

La 4 dimineaţa, vântul a biciuit oraşul şi cu 70 de km pe oră, iar în această situaţie autorităţile au instituit cod roșu și au emis un mesaj RO-Alert.

Oamenii au fost sfatuiți să evite deplasările până la 8 în zori, timp în care pompierii au avut mai mult de 100 de misiuni. Pe străzile principale, firmele de deszăpezire au scos peste 1.000 de utilaje, doar că ninsoarea nu s-a oprit o secundă.

Șofer: „Se circulă groaznic, e rău de tot, simţi că maşina îţi fuge în lateral.”

Un şofer de taxi a fost găsit inconştient în maşină, acoperită de zăpadă, pe Bulevardul Magheru. Un trecător l-a observat la volan şi a sunat la 112.

Corespondent PROTV: „Medicii au încercat să-l resusciteze, din păcate a fost declarat decesul. Apropiaţi ai bărbatului ne-au spus că de la ora 4 dimineața ar fi ieşit în oraş. El a fost găsit aici, nu se ştie de cât timp.”

Străzile secundare, impracticabile

Corespondent PROTV: „Fără 4x4 nici o şansă să ieşi pe astfel de străzi. Greu, pe aici nu a intrat nici o maşină. E vorba de străduţele mici dintre blocuri, unde stratul e generos, chiar pe mijloc, pe carosabil.”

Asta pentru ca prioritate au avut străzile principale, transmit autorităţile.

Corespondent PROTV: „Utilajele de deszăpezire, iată-le, le vedeţi în acea direcţie către Piaţa Crangasi, pe partea opusă observăm un echipaj de pompieri aflat în misiune, are semnalele acustice şi luminoase în funcțiune. Se îndreaptă spre Autostrada A1, unde e un blocaj total, s-au rupt fire electrice. O să-i facem loc, să intrăm în zăpada asta mare, cu ocazia asta vedem şi cât e de mare e stratul. E până la genunchi, 50 de cm, ăsta e stratul de zăpadă pe marginea drumului şi pe trotuar.”

În aceeaşi zonă, doi copaci imenşi au căzut peste maşinile parcate dar și peste liniile troleibuzelor.

Corespondent PROTV: „Oamenii nu ar trebui să circule pe sub acel copac, cu toate acestea o fac. El e într-un echilibru fragil şi poate oricând să cadă pe acea maşină avariată serios”.

Probleme mari au fost şi la intrarea în Capitală. Sute de şoferi s-au trezit într-o coloană de câţiva km care a înaintat cu greu din cauza intervenţiilor de pe Autostrada 1 Bucureşti - Piteşti.

Cei care locuiesc în afara Capitalei dar lucrează în Bucureşti au fost nevoiţi să meargă pe jos câţiva kilometri până la prima staţie de metrou.

Corespondent PROTV: „Cu greu şi-a făcut loc această ambulanţă pe Autostrada 1 Bucureşti- Piteşti, pe acel sens de mers pare că se circulă, pe acesta foarte greu, dar priviţi ce se întâmplă la intersecţia cu Șoseaua de Centură, e albă! Foarte slabă intervenţia drumarilor aici, nu se văd benzile, de aceea multe maşini, camioane au derapat, au blocat circulaţia, şi de aici efectele s-au ţinut lanţ în tot traficul.”

După prânz, zăpada s-a înmuiat, iar asta a ajutat maşinile, nu şi pietonii.