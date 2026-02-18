Pentru că transportul de suprafaţă aproape că nu a existat până la amiază, cei care nu au avut de ales şi au ieşit din case au pornit în şir indian, prin nămeţi. În final, când a apărut soarele, trecerile de pietoni au fost înghițite de bălți uriașe. Primarul Capitalei bănuiește că operatorii de salubrizare nu şi-au mobilizat, de fapt, toți oamenii, și nici utilajele de care dispun.

Dacă pe bulevarde asfaltul a început să se vadă la mijlocul zilei, în spatele blocurilor zăpada groasă de o jumătate de metru a înghiţit cu totul străzi și trotuare. Oamenii s-au afundat mai sus de genunchi şi şi-au croit drum pe unde au putut.

Adeseori s-au încolonat pe câte o cărăruie deschisă cei care au pornit de acasă în zori.

Reporter: Cum ați ieșit?

Trecător: „Foarte, foarte greu. Am mers pe stradă pentru că trotuarele nu erau deszăpezite. Mai veneau mașini din sens invers și există o posibilitate să se întâmple ceva rău.”

Reporter: De câte ore încercați să ajungeți la serviciu?

Bucureștean: „De 3 ore. De-abia e al doilea tramvai care trece spre capăt”.

Reporter: Cât ați întârziat la serviciu?

Șofer: „Eheeeee... Două ore în trafic, asta e...”

Cum ninsoarea viscolită nu s-a oprit până după-amiză, unele tramvaie au fost nevoite să oprească. Imediat, șinele au devenit poteci improvizate.

Călători: „Merg pe aici, pentru că nu am pe unde să merg. Am coborât din tramvai, pentru că tramvaiele au fost oprite, că-i zăpadă pe linie și nu am pe unde s-o iau. Nu pot să sar peste astea să mă duc, au un metru jumătate. Asta e, mă duc până unde pot să trec strada.” (...)

„Am avut noroc de metrou, de la metrou până aici... un pic mai greu, dar noroc că avem pasarelele. E foarte greu, în cartiere nu s-a dat deloc zăpada, am avut noroc că au trecut niște mașini și au făcut cale.” (...)

„Am mers pe jos, că am intrat pe aplicație, am văzut că nu circulă nimic și ne ducem la serviciu.”

Corespondent PROTV: „Această stație este complet acoperită. Zăpada aruncată de utilaje depășește nivelul genunchilor. Oamenii au făcut acolo o alee, dar așteaptă de cel puțin 40 de minute.”

Bucureșteni: „Se circulă foarte greu, la Mircea Vulcănescu cu Calea Griviței, e blocat un autobuz și s-a făcut deja coadă, am venit pe jos.”

„De la spital de la Carol Davila am venit pe jos două staţii, că nu venea, era blocaj, nu venea troleibuzul.”

Autoritățile au anunțat că aproape 2.000 de muncitori, dar și sute de utilaje au intervenit pe tot parcursul zilei. Primarul general nu este convins că aşa au stat lucrurile.

Ciprian Ciucu - primarul municipiului București: „Din datele pe care le avem, nu se confirmă faptul că operatorii de salubrizare ai sectoarelor au mobilizat atâţia oameni câți au spus că au mobilizat și atâtea utilaje câte au spus că au mobilizat. Am dispus ca poliția locală să crească numărul controalelor la nivelul operatorilor de salubrizare.”

Pentru că la noapte temperaturile vor coborî sub zero grade, responsabilii anunță că vor împrăștia material antiderapant în tot orașul ca să nu se transforme într-un imens patinoar.