Postul Sfântul Petru și Pavel 2024. Cât durează și când este dezlegare la pește

Sfântul Petru a fost unul dintre cei Doisprezece apostoli și conducătorul acestora.

Împreună sunt cinstiți ca întemeietorii Bisericii din Roma, fiind martirizați separat acolo în timpul domniei împăratului Nero.

În România, postul Sfântul Petru și Pavel 2024 este respectat de credincioși. Acesta nu are o durată fixă, pentru că începutul său depinde de data Paștelui. Se mai numește și Postul Sâmpetrului.

Shutterstock

Postul Sfântul Petru și Pavel 2024 - perioadă

Postul Sfântul Petru și Pavel 2024 nu are o dată fixă, pentu că începutul său variază în funcție de data Paștelui, care nu este aceeași de la an la an.

În 2024, Postul Sâmpetrului începe pe 24 iunie și ține până pe 29 iunie.

Lăsata secului pentru Postul Sfinților Apostoli este pe 23 iunie, în aceeași zi cu Rusaliile.

Lăsata secului înseamnă ultima zi în care credincioșii pot consuma alimente de dulce precum carne, ouă sau lactate. După această zi începe postul.

Acest post este cel mai scurt de peste an și se mai numește și postul de vară. Biserica a stabilit ca sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel să fie precedată de o perioadă de post în onoarea cele doi sfinți, care posteau și se rugau mereu.

Pentru a calcula perioada postului pentru această sărbătoare, trebuie calculat câte zile au trecut de la Paște până pe 3 mai.

Dacă învierea pică mai târziu de 1 mai, postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel va dura minim 7 zile.

Totodată, anul acesta, pe 24 iunie - prima zi de post și Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, credincioșii au dezlegare la pește.

Cine au fost Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Pe 29 iunie, Biserica sărbătorește ziua de pomenire a Sfinților Petru și Pavel. Încă din anul 258, există dovezi ale unei tradiții îndelungate de celebrare a ambilor Sfinți în aceeași zi. Împreună, cei doi sfinți sunt întemeietorii Scaunului Romei, prin predicarea, slujirea și martiriul lor acolo.

Petru, care se numea Simon, era un pescar din Galileea și a fost prezentat Domnului Isus de fratele său Andrei, și el pescar.

Iisus i-a dat numele Chefa (Petrus în latină), care înseamnă „Piatră”, deoarece urma să devină piatra pe care Hristos își va construi Biserica.

Petru a fost un adept curajos al Domnului. El a fost primul care a recunoscut că Iisus era „Mesia, Fiul Dumnezeului celui viu” și a promis cu entuziasm fidelitatea sa până la moarte. În îndrăzneala sa a făcut însă și multe greșeli, cum ar fi pierderea credinței când a mers pe apă cu Hristos și trădarea Domnului în noaptea patimilor Sale.

Cu toate acestea, în ciuda slăbiciunilor sale umane, Petru a fost ales să păstorească turma lui Dumnezeu.

Faptele Apostolilor ilustrează rolul său de conducător al Bisericii după Învierea și Înălțarea lui Hristos. Petru a condus apostolii ca primul Papă și a asigurat păstrarea credinței adevărate de către ucenici.

Sfântul Petru și-a petrecut ultimii ani la Roma, conducând Biserica prin persecuții și fiind în cele din urmă martirizat în anul 64. A fost crucificat cu capul în jos la cererea sa, deoarece a considerat că nu este demn să moară ca Domnul său.

El a fost înmormântat pe colina Vaticanului, iar Bazilica Sfântul Petru este construită peste mormântul său.

Sfântul Pavel a fost Apostolul Neamurilor. Scrisorile sale sunt incluse în scrierile Noului Testament și prin ele aflăm multe despre viața sa și despre credința Bisericii timpurii.

Înainte de a primi numele Pavel, era Saul, un fariseu evreu care a persecutat cu zel creștinii din Ierusalim. Scriptura consemnează că Saul a fost prezent la martiriul Sfântului Ștefan.

Convertirea lui Saul a avut loc în timp ce mergea spre Damasc pentru a persecuta comunitatea creștină de acolo. În timp ce călătorea pe drum, a fost brusc înconjurat de o lumină mare din cer. A fost orbit și a căzut de pe cal. A auzit apoi o voce care îi spunea: „Saule, Saule, de ce mă prigonești?” El a răspuns: „Cine ești, Doamne?” Hristos a spus: „Eu sunt Isus, pe care tu îl prigonești”.

Saul a continuat către Damasc, unde a fost botezat și și-a recăpătat vederea. A luat numele Pavel și și-a petrecut restul vieții predicând Evanghelia neamurilor din lumea mediteraneană.

Pavel a fost închis și dus la Roma, unde a fost decapitat în anul 67. El este înmormântat la Roma, în Bazilica Sfântul Pavel din afara zidurilor.

Într-o predică din anul 395, Sfântul Augustin de Hipona a spus despre Sfinții Petru și Pavel: „Ambii apostoli împărtășesc aceeași zi de sărbătoare, căci acești doi erau una; și chiar dacă au suferit în zile diferite, ei erau ca unul. Petru a mers primul, iar Pavel l-a urmat. Și astfel celebrăm această zi făcută sfântă pentru noi de sângele apostolilor. Să îmbrățișăm ceea ce au crezut, viața lor, ostenelile lor, suferințele lor, predicarea lor și mărturisirea lor de credință”.

Shutterstock

Regulile postului

Regulile postului sunt foarte clare. În principiu, nu se consumă carne, ouă, produse lactate, pește, vin sau ulei. Există și zile de dezlegare la pește, untdelemn sau vin, care sunt marcate în calendarul creștin ortodox. De exemplu, în postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, prima zi de post, 24 iunie, coincide cu sărbătoarea Rusaliilor, drept urmare este dezlegare la pește.

Nu sunt permise mâncărurile și alimentele de dulce, adică cele care conțin produse de origine animală.

Pe lângă postul la mâncare, credincioșii practică și postul spiritual. În această perioadă, rugăciunea și introspecția sunt principalele preocupări. Nu se fac excese de niciun fel, iar oamenii ar trebui să se abțină de la îndeletniciri precum bârfa, judecatul și invidiatul. Se practică bunătatea, iubirea față de aproape, milostenia, smerenia și pocăința. Este o perioadă în care ne îngrijim de suflet, dar și de trup, purificându-le și practicând abstinența în toate aspectele vieții.

Când este dezlegare la pește

Zilele de luni, miercuri și vineri, din Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel sunt zile în care se consumă alimente fără ulei.

Marțea și joia este dezlegare la ulei, iar pește se mănâncă doar sâmbăta și duminica.

Totodată, în prima zi de post, 24 iunie, e dezlegare la pește, pentru că se sărbătorește Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul.

• Luni, 24 iunie – Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul – dezlegare la pește;

• Marți, 25 iunie – Sfânta Muceniță Fevronia – dezlegare la pește;

• Joi, 27 iunie – Sfântul Cuvios Samson, primitor de străini – dezlegare la ulei și vin.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: