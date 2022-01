Brașovenii investesc în iluminatul decorativ al locuințelor. Cererile sunt din ce în ce mai mari

Tot mai mulți proprietari de case apelează la specialiști ca să le pună locuințele în evidență, și din exterior.

Montează lumini care ajută clădirile să arate chiar mai bine noaptea, decât ziua. Arhitecții spun că autoritățile ar trebui să impună anumite reguli în planurile urbanistice, pentru ca aspectul unui oraș să fie unitar.

Câteva clădiri din centrul istoric al Brașovului atrag seara atenția prin modul în care sunt iluminate.

Silvia Demeter, arhitect: „Clădirea poate să fie transformată complet pe perioada nopții prin iuminat. Apar niște forme geometrice pe fațadă care, altfel, pe timpul zilei ele dispar, nu există”.

Cei care investesc în iluminatul decorativ al clădirilor fie și-au ridicat locuințe noi, fie le-au renovat pe cele vechi și vor să le pună în valoare frumusețea. Proprietarul unei vile art nouveau a vrut să dea, cu ajutorul luminilor, o dimensiune nouă casei, indiferent de costuri. Rezultatul este uimitor.

Anamaria Ciosa, administratorul clădirii: „Sunt peste 1.000 de corpuri de iluminat, sunt toate de tip led, economice și parțial ecologice”.

Pentru un astfel de iluminat, arhitecții colaborează cu firme specializate și împreună gândesc conceptul, îl proiectează și apoi îl testează.

Cristian Laurenti, reprezentant studio iluminat arhitectural: „Să zicem că pe fațade ar fi 5-6.000 de euro și pentru curte 10-15.000 de euro din cauză că spațiul este mare”.

Dacă montajul inițial poate costa mult, contrar așteptărilor cheltuielile lunare cu energia electrică pentru un astfel de iluminat nu sunt mari, dacă se folosesc leduri. În plus, iluminatul decorativ nu trebuie avizat special decât dacă urmează să fie montat pe clădiri monument istoric sau în zone aflate sub protecție cum sunt centrele istorice are orașelor.

Horațiu Vasilescu, Direcția pentru Cultură și Patrimoniu Brașov: „Acele echipamente care se montează pentru iluminat trebuie sa fie prezentate într-o planșă și să primeasca OK-ul. Le încurajez atâta timp cât sunt folosite echipamente discrete care nu afectează imaginea clădirii”.

Pentru că cererea e tot mai mare, arhitecții sunt de părere că autoritățile ar trebui să prevadă în planurile urbanistice inclusiv reguli privind iluminatul arhitectural astfel încât localitățile să capete un aspect unitar și armonios după lăsarea întunericului.