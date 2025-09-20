Trei mașini de 245.000 de euro, furate din Spania și Franța, au fost descoperite de polițiști în Constanța și Albița. FOTO

Trei autoturisme de lux, în valoare totală de 245.000 de euro, au fost descoperite de polițiștii de frontieră din Constanța și Albița. Vehiculele figurau în bazele de date internaționale ca fiind furate, potrivit autorităților din Spania și Franța.

Două dintre autoturisme au fost identificate în Portul Constanța, în incinta unui operator portuar, în timpul unui control efectuat asupra unei autoplatforme conduse de un cetățean belarus.

„În Portul Constanţa, în incinta unui operator portuar, poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Constanţa Sud au efectuat controlul asupra unei autoplatforme aflate în posesia unui cetăţean belarus, cu care transporta mai multe autoturisme. Verificările au relevat nereguli privind seriile de şasiu şi documentele de înmatriculare, iar consultarea bazelor de date a confirmat că două dintre vehicule erau semnalate ca fiind furate din Spania”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

Acestea urmau să fie exportate în Turcia cu o navă de tip RO-RO, însă verificările au scos la iveală nereguli privind seriile de șasiu și documentele de înmatriculare. Ulterior, bazele de date au confirmat că vehiculele erau semnalate ca furate în Spania. Valoarea estimată a celor două mașini este de 200.000 de euro.

„Autoturismele, estimate la o valoare de 200.000 de euro, urmau să fie exportate în Turcia pe o navă tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internațional, cu rampe/șine de încărcare/descărcare). Acestea au fost indisponibilizate la sediul instituţiei pentru continuarea cercetărilor”, se mai arată în comunicat.

În aceeași zi, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, un bărbat cu dublă cetățenie română și moldoveană, în vârstă de 37 de ani, s-a prezentat la volanul unui autoturism care figura ca fiind furat din Franța.

„Cu această ocazie, în urma interogării bazelor de date, colegii noștri au constatat că vehiculul figura ca fiind furat, semnalare introdusă de autorităţile din Franţa. Autoturismul, evaluat la 45.000 de euro, a fost reţinut pentru cercetări”, a transmis sursa citată.

În ambele cazuri, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale corespunzătoare.

