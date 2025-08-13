Bingo, din nou la modă în Marea Britanie, dar printre tineri. „E mult mai ieftin la noi decât la celelalte baruri”

Stiri Diverse
13-08-2025 | 12:18
×
Codul embed a fost copiat

Frecventate în special de pensionari pe vremuri, sălile de bingo sunt pline din nou în Marea Britanie. Însă cei mai mulți clienți sunt acum tinerii.

autor
Stirileprotv

Muzică la volum maxim, băuturi colorate și ținute strălucitoare - cam aceasta e atmosfera. Iar câștigurile în bani nu sunt de neglijat.

Așa arată o seară de bingo, în acest club din estul Londrei. Pe vremuri, era un loc frecventat de pensionari, însă acum petrec tineri sub 30 de ani. În loc să citească pur și simplu numerele, prezentatorii pun în scenă un adevărat spectacol. Există pauze de dans, iar atunci când două persoane fac bingo în același timp, un duel amuzant decide câștigătorul.

O altă sală de bingo, același scenariu. Apar tot mai multe fețe noi și peste jumătate dintre noii membri au sub 35 de ani.

Craig White, manager la Buzz Bingo Cricklewood: „În general, e mult mai ieftin la noi decât la celelalte baruri. E retro, e amuzant și poți câștiga și niște bani”.

Citește și
rapire agresiune talharie
O femeie și-a înscenat răpirea și a folosit banii de răscumpărare de la soț pentru a juca la bingo

Sunt destule argumente pentru cei tineri. Jodie și Alfie au venit deja pentru a patra oară în ultima săptămână.

Pe lângă premiile în bani, mulți câștigă abonamente anuale la jocurile de bingo. Și, chiar dacă pleacă acasă cu mâinile goale, toți concurenții pot spune că s-au distrat de minune.

DNA a descins la Ministerul Energiei. Percheziții la directorul Ionel Georgescu, suspectat de corupție

Sursa: Pro TV

Etichete: londra, tineri, joc,

Dată publicare: 13-08-2025 11:07

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Doliu în fotbalul românesc! A murit omul care a reușit o performanță istorică
NEWS ALERT Doliu în fotbalul românesc! A murit omul care a reușit o performanță istorică
Citește și...
„Ne iubim la nebunie”. Doi pensionari de 76 de ani s-au logodit în timp ce jucau bingo și apoi au câștigat la loto | FOTO
Stiri Diverse
„Ne iubim la nebunie”. Doi pensionari de 76 de ani s-au logodit în timp ce jucau bingo și apoi au câștigat la loto | FOTO

Dragostea nu are vârstă – asta au demonstrat doi pensionari din Marea Britanie, care s-au logodit în timp ce jucau bingo. Cuplul a câștigat apoi un jackpot la loterie.

O femeie și-a înscenat răpirea și a folosit banii de răscumpărare de la soț pentru a juca la bingo
Stiri Diverse
O femeie și-a înscenat răpirea și a folosit banii de răscumpărare de la soț pentru a juca la bingo

O femeie din Spania și-a înscenat răpirea, iar banii primiți din partea soțului pentru răscumpărarea sa au fost jucați, chiar de ea, la bingo.

EXCLUSIV. Cum a făcut Ovidiu Tender primii bani în 1991: săli de bingo și aparate de poker
Romania, te iubesc!
EXCLUSIV. Cum a făcut Ovidiu Tender primii bani în 1991: săli de bingo și aparate de poker

IMPERIUL TENDER – FILIALA AFRICANĂ II. După 1990, România a devenit un loc minunat pentru cei care aveau relații și bani, iar tranziția fără sfârșit a îmbogățit multe personaje cu inițiativă.

Recomandări
Administrația Trump vede „o deteriorare” a drepturilor omului în Europa. România, criticată pentru anularea alegerilor
Stiri actuale
Administrația Trump vede „o deteriorare” a drepturilor omului în Europa. România, criticată pentru anularea alegerilor

Departamentul de Stat al SUA vorbește în raportul său anual privind situaţia drepturilor omului în România, despre anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut şi faptul că această măsură a fost criticată.

Surse: Premierul discută cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului pe tema reducerii cheltuielilor
Stiri Politice
Surse: Premierul discută cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului pe tema reducerii cheltuielilor

Premierul Ilie Bolojan va avea discuţii, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului, despre măsurile privind reorganizarea instituțiilor.    

Revoltă într-o comună din Prahova unde a fost montată o antenă 5G, lângă case. „Nu știu dacă radiază sau nu, nu avem nevoie”
Stiri actuale
Revoltă într-o comună din Prahova unde a fost montată o antenă 5G, lângă case. „Nu știu dacă radiază sau nu, nu avem nevoie”

O antenă de telefonie mobilă, apărută la doi pași de un cartier, i-a revoltat pe locuitorii din Blejoi, localitate aflată la șapte kilometri de Ploiești.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 13 August 2025

03:24:37

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12