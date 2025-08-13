Bingo, din nou la modă în Marea Britanie, dar printre tineri. „E mult mai ieftin la noi decât la celelalte baruri”

Frecventate în special de pensionari pe vremuri, sălile de bingo sunt pline din nou în Marea Britanie. Însă cei mai mulți clienți sunt acum tinerii.

Muzică la volum maxim, băuturi colorate și ținute strălucitoare - cam aceasta e atmosfera. Iar câștigurile în bani nu sunt de neglijat.

Așa arată o seară de bingo, în acest club din estul Londrei. Pe vremuri, era un loc frecventat de pensionari, însă acum petrec tineri sub 30 de ani. În loc să citească pur și simplu numerele, prezentatorii pun în scenă un adevărat spectacol. Există pauze de dans, iar atunci când două persoane fac bingo în același timp, un duel amuzant decide câștigătorul.

O altă sală de bingo, același scenariu. Apar tot mai multe fețe noi și peste jumătate dintre noii membri au sub 35 de ani.

Craig White, manager la Buzz Bingo Cricklewood: „În general, e mult mai ieftin la noi decât la celelalte baruri. E retro, e amuzant și poți câștiga și niște bani”.

Sunt destule argumente pentru cei tineri. Jodie și Alfie au venit deja pentru a patra oară în ultima săptămână.

Pe lângă premiile în bani, mulți câștigă abonamente anuale la jocurile de bingo. Și, chiar dacă pleacă acasă cu mâinile goale, toți concurenții pot spune că s-au distrat de minune.

