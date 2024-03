„Ne iubim la nebunie”. Doi pensionari de 76 de ani s-au logodit în timp ce jucau bingo și apoi au câștigat la loto | FOTO

Dragostea nu are vârstă – asta au demonstrat doi pensionari din Marea Britanie, care s-au logodit în timp ce jucau bingo. Cuplul a câștigat apoi un jackpot la loterie.

Dennis Buck și Jenny Grimmer, ambii în vârstă de 76 de ani, s-au întâlnit înainte de Crăciun la sesiunile săptămânale ale jocurilor Age UK, în Grimbsy, Lincolnshire. Cei doi s-au îndrăgostit și au decis să iasă împreună la un restaurant pentru a se cunoaște mai bine, scrie Mirror.

Câteva luni mai târziu, Dennis a cumpărat un inel de logodnă și și-a cerut partenera în căsătorie.

„Ne iubim la nebunie. Am îngenuncheat și am cerut-o în căsătorie. Am cerut-o în căsătorie la Age UK, deoarece amândurora ne place să jucăm bingo și mergem în fiecare luni”, a spus Dennis.

Bărbatul, care a lucrat ca miner și a mai fost căsătorit de două ori, a mărturisit că s-a îndrăgostit de privirea și de zâmbetul lui Jenny.

„Ne-am întâlnit acolo chiar înainte de Crăciun. Ne-am înțeles bine. Am întrebat-o dacă vrea să meargă la cină și am plecat de acolo...”, a mai povestit Dennis.

La rândul ei, Jenny, fostă angajată a unui magazin, a spus că s-a îndrăgostit de zâmbetul lui fermecător: „Prima mea impresie despre Dennis a fost că era foarte drăguț, cred că m-am îndrăgostit de zâmbetul lui la bingo”.

„Sunt originară din Rotherham, iar Dennis este originar din Doncaster, la doar 14 mile distanță, așa că mi-aș fi dorit să ne fi întâlnit când aveam 20 de ani”, a mai mărturisit Jenny.

„Nu ne căsătorim încă, trebuie să așteptăm puțin. Cel mai probabil ne vom căsători mai târziu. Nu am stabilit încă o data”, a conchis Dennis.

Sursa: Mirror Dată publicare: 04-03-2024 09:43