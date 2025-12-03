Bărbat acuzat de furt, după a înghițit un ou Fabergé cu diamante de 19.000 de dolari, în Noua Zeelandă

03-12-2025 | 17:20
Un bărbat din Noua Zeelandă a fost acuzat de furt după ce şi-ar fi însuşit un ou Fabergé cu diamante într-un mod destul de neobişnuit - înghiţindu-l, relatează BBC şi CNN.

Aura Trif

Prada înghiţită, în valoare de 33.585 de dolari neozeelandezi (19.300 de dolari americani; 14.600 de lire sterline), nu a fost încă recuperată, potrivit poliţiei.

Poliţia a fost chemată la bijuteria Partridge Jewellers din centrul oraşului Auckland vineri după-amiază, iar bărbatul de 32 de ani a fost arestat în magazin câteva minute mai târziu.

El a fost supus unei evaluări medicale şi rămâne în arest, potrivit poliţiei.

Bijuteria, inspirată din filmele James Bond

Oul Fabergé care ar fi fost furat este încrustat cu 60 de diamante albe şi 15 safire albastre, potrivit site-ului web al bijutierului, şi se deschide pentru a dezvălui în miniatură de caracatiţă din aur de 18 carate.

Oul „Octopussy”, aşa cum este numit, a fost inspirat de filmul cu acelaşi nume cu James Bond din 1983, care se concentrează pe un jaf elaborat de ouă Fabergé.

Fabergé a fost un bijutier de renume mondial din Rusia, acum mai bine de două secole, faimos pentru ouăle sale realizate din pietre şi metale preţioase.

Marţi, unul dintre cele 50 de ouă imperiale produse de Fabergé pentru ţarii ruşi Alexandru al III-lea şi Nicolae al II-lea s-a vândut cu 22,9 milioane de lire sterline (30,2 milioane de dolari), incluzând comisioanele, doborând propriul record ca cea mai scumpă lucrare a bijutierului rus care a fost valorificată vreodată la o licitaţie. Preţul astronomic al Oului de Iarnă reflectă raritatea crescândă a acestor bijuterii, niciunul dintre ele nefiind văzut la licitaţie în ultimii 23 de ani. Oul de Iarnă este unul dintre cele şapte ouă Faberge rămase în proprietate privată, celelalte fiind dispărute sau deţinute de instituţii sau muzee.

Suspectul din Noua Zeelandă urmează să apară din nou în faţa instanţei pe 8 decembrie. Potrivit informaţiilor din presă, el a fost acuzat şi de furtul unui iPad din acelaşi magazin de bijuterii, pe 12 noiembrie, şi de sustragerea unei cantităţi de nisip pentru pisici şi produse pentru combaterea puricilor în valoare de 100 de dolari neozeelandezi dintr-o locuinţă privată, a doua zi.

Sursa: News.ro

