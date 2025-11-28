Doi fotbaliști saudiţi, victime ale unui furt la Paris. Au rămas fără obiecte de lux în valoare de 240.000 de euro

28-11-2025 | 11:52
fotbaliști
Doi fotbalişti sauditi, ale căror nume nu au fost dezvăluite, susţin că au fost victimele unui furt din camera lor de hotel la Paris, relatează Le Parisien.

 

Ioana Andreescu

După ce au ieșit la un club din Paris în noaptea de miercuri spre joi, cei doi fotbaliști în vârstă de 26 de ani au avut neplăcuta surpriză de a descoperi că în camera lor de hotel din arondismentul 8 avusese loc o spargere.

Potrivit presei din regiunea Parisului, cei doi jucători au observat mai întâi un individ pe un scuter în apropierea vehiculului lor, la întoarcerea în parcare. Bărbatul a fugit, iar cei doi saudiți au constatat că geamul din dreapta față fusese spart și că ușa din spate dreapta rămăsese întredeschisă.

Hoții au furat cardul de acces și au intrat în cameră

Poliția a fost contactată după ce cei doi bărbați au observat că dispăruse și cardul de acces la camera lor. Deși au crezut inițial că nu lipsea nimic, aceștia au sunat ulterior din nou la poliție pentru a anunța că au fost, de fapt, victimele unui furt, fiind sustrase mai multe obiecte de lux Louis Vuitton.

Prejudiciu de 240.000 de euro

Prejudiciul este estimat la 240.000 de euro. A fost depusă o plângere, iar autoritățile au deschis o anchetă.

