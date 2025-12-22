Banca Naţională a României lansează o monedă din argint cu o valoare nominală de zece lei, care costă 660 de lei

Stiri Diverse
22-12-2025 | 08:36
moneda BNR
X.com/BNR

Banca Naţională a României (BNR) lansează, de luni, în circuitul numismatic o monedă din argint, cu o valoare nominală zece lei, cu tema 175 de ani de la naşterea arheologului Grigore Tocilescu, informează Banca Centrală.

autor
Cristian Matei

Aversul monedei prezintă o imagine a monumentului triumfal de la Adamclisi, inscripţia "ROMANIA" în arc de cerc, anul de emisiune "2025", stema României şi valoarea nominală "10 LEI".

Reversul monedei redă portretul, numele arheologului Grigore Tocilescu şi anii între care a trăit acesta "1850" şi "1909".

Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de broşuri de prezentare şi certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese, potrivit Agerpres.

Citește și
oameni pe strada, frig
Statul se împrumută de la bănci înainte de Sărbători. Suma pe care a atras-o Ministerul de Finanțe într-o singură zi

Preţul de vânzare pentru moneda din argint este 660 lei, exclusiv TVA, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate.

Monedele din argint cu tema 175 de ani de la naşterea lui Grigore Tocilescu au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Horoscop lunar cu Neti Sandu, 21 decembrie 2025 - 20 ianuarie 2026. Previziuni și oportunități pentru fiecare zodie

Sursa: Agerpres

Etichete: BNR, moneda,

Dată publicare: 22-12-2025 08:29

Articol recomandat de sport.ro
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert”
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert”
Citește și...
Cristian Popa (BNR): Scad restanțele la populație, dar cresc creditele neperformante ale firmelor
Stiri Economice
Cristian Popa (BNR): Scad restanțele la populație, dar cresc creditele neperformante ale firmelor

Volumul creditelor neperformante externalizate până în luna septembrie era de 351,6 milioane lei, iar în anul 2024 se situa la 231,8 milioane lei (companii nefinanciare şi populaţie), a declarat, Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie BNR. 

Statul se împrumută de la bănci înainte de Sărbători. Suma pe care a atras-o Ministerul de Finanțe într-o singură zi
Stiri Economice
Statul se împrumută de la bănci înainte de Sărbători. Suma pe care a atras-o Ministerul de Finanțe într-o singură zi

Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 427,7 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 176 de luni, la un randament mediu de 6,90% pe an, potrivit datelor BNR.

Schimbare majoră pregătită în magazine. Se va aplica la toate alimentele. „Când inflaţia e peste 5%, să intre acest mecanism”
Stiri Economice
Schimbare majoră pregătită în magazine. Se va aplica la toate alimentele. „Când inflaţia e peste 5%, să intre acest mecanism”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, va propune introducerea unui mecanism care să activeze automat măsuri de protecţie pentru toate produsele agroalimentare atunci când inflaţia depăşeşte 5%, similar intervenţiilor BNR pe cursul valutar.

BNR anunță că inflația rămâne ridicată și în decembrie. Ce așteptări sunt pentru economia țării
Stiri Economice
BNR anunță că inflația rămâne ridicată și în decembrie. Ce așteptări sunt pentru economia țării

Rata anuală a inflaţiei ar urma să ajungă la 9,6% în decembrie 2025, comparativ cu nivelul de 8,8% anticipat anterior.

Recomandări
Nicuşor Dan deschide discuţiile publice cu magistraţii la Cotroceni. Întâlnirile confidenţiale, reprogramate
Stiri actuale
Nicuşor Dan deschide discuţiile publice cu magistraţii la Cotroceni. Întâlnirile confidenţiale, reprogramate

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, luni, cu reprezentanţii magistraţilor care doresc să îi expună problemele din sistem, el afirmând că va fi o discuţie publică, cu reprezentanţii care doresc să transmită un mesaj.

Fost judecător: „Când ai magistraţi terorizaţi, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea. Magistraţii nu se simt protejați”
Stiri actuale
Fost judecător: „Când ai magistraţi terorizaţi, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea. Magistraţii nu se simt protejați”

Fostul judecător Cristi Danileţ afirmă că, atunci când sunt magistraţi terorizaţi in instanţe şi parchete, magistraţi cărora le este frică să se întâlnească fie şi cu preşedintele României, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea.

Trafic infernal pe A1 după vama Nădlac. Coloane de maşini de până la 11 kilometri la Margina
Stiri actuale
Trafic infernal pe A1 după vama Nădlac. Coloane de maşini de până la 11 kilometri la Margina

Se circulă cu dificultate pe A1, după intrarea în țară prin vama Nădlac. Ieri, s-a format o coloană de mașini care s-a întins pe 11 kilometri la nodul rutier din zona localității Margina.

Top citite
1 fructe si legume
Shutterstock
Doctor de bine
De ce au inima și rinichii nevoie zilnic de legume. Explicațiile specialiștilor
2 Barbat dormind
Getty Images
Doctor de bine
Somnul după masă poate ascunde o suferință a ficatului. Medic: „Duce la ciroză”
3 colinde de craciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Povestea colindului „O, ce veste minunată” – originea unei tradiții vechi
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Decembrie 2025

31:23

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E32

23:19

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 30

22:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28