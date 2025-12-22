Banca Naţională a României lansează o monedă din argint cu o valoare nominală de zece lei, care costă 660 de lei

Banca Naţională a României (BNR) lansează, de luni, în circuitul numismatic o monedă din argint, cu o valoare nominală zece lei, cu tema 175 de ani de la naşterea arheologului Grigore Tocilescu, informează Banca Centrală.

Aversul monedei prezintă o imagine a monumentului triumfal de la Adamclisi, inscripţia "ROMANIA" în arc de cerc, anul de emisiune "2025", stema României şi valoarea nominală "10 LEI".

Reversul monedei redă portretul, numele arheologului Grigore Tocilescu şi anii între care a trăit acesta "1850" şi "1909".

Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de broşuri de prezentare şi certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese, potrivit Agerpres.

Preţul de vânzare pentru moneda din argint este 660 lei, exclusiv TVA, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate.

Monedele din argint cu tema 175 de ani de la naşterea lui Grigore Tocilescu au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

