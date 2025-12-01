Schimbare majoră pregătită în magazine. Se va aplica la toate alimentele. „Când inflaţia e peste 5%, să intre acest mecanism”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, va propune introducerea unui mecanism care să activeze automat măsuri de protecţie pentru toate produsele agroalimentare atunci când inflaţia depăşeşte 5%, similar intervenţiilor BNR pe cursul valutar.

Acest mecanism de protecție ar urma să fie implementat după eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, prevăzută pentru 31 martie 2026, notează Agerpres.

„Sunt de acord să nu mai intervenim în piaţă. Noi am intervenit în piaţă atunci când aveam o inflaţie la 31 decembrie 2022 de aproape 13%. Este normal să intervii ca stat, să-ţi protejezi consumatorii, să-ţi protejezi, pe de altă parte, şi fermierii, pentru că plafonarea adaosului comercial reprezintă un preţ mai bun la poarta fermei. Bineînţeles, dacă vrei să ai o marjă de profit mai mare ca şi retail, cu un adaos comercial fix de 20%, normal că vei cere preţul mai mare la fermier. Asta nu s-a înţeles. Deci, ca să nu mai fiu acuzat întotdeauna că intervin în piaţă (...) am venit cu o propunere: aşa cum se întâmplă şi la cursul de schimb al euro, când BNR-ul intervine atunci când cursul euro creşte prea tare, să avem şi noi o legislaţie pe inflaţie. Şi atunci când inflaţia e peste 5%, să intre acest mecanism pentru toate produsele agroalimentare. În cazul în care inflaţia este sub 5%, piaţa să fie liberă şi să fie eliminat. Deci, practic, nu mai intervenim în piaţă. Noi avem o responsabilitate asupra inflaţiei şi asupra puterii de cumpărare a românilor şi atunci acest mecanism este foarte simplu. Aşa cum se intervine pe cursul leu-euro, aşa să se intervină şi pe inflaţia din România”, a declarat ministrul Agriculturii.

Potrivit acestuia, în ciuda faptului că mulţi analişti economici au afirmat iniţial că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază distorsionează piaţă, ulterior şi-au dat seama că această schemă stabilită la Ministerul Agriculturii a fost „una foarte bună”, pentru că inflaţia a coborât la 5,5%, de la 12,8% în decembrie 2022.

Ministrul a adăugat că îşi doreşte ca măsura propusă de el să fie adoptată prin lege, nu prin decizie guvernamentală.

„Deocamdată am avut o discuţie cu colegii din Parlament, de la grupul Partidului Social Democrat. Voi merge şi către celelalte grupuri ale partidelor din România şi, bineînţeles, apoi voi avea o discuţie şi cu domnul premier, pentru că această lege vreau să fie aprobată în Parlamentul României, nu în Guvernul României, să nu se spună că Florin Barbu sau domnul premier Bolojan intervin în piaţă. Să fie o lege aprobată în Parlament, care să limiteze creşterea preţurilor la produsele agroalimentare din România, iar acest lucru trebuie să se întâmple până expiră plafonarea, la 31 martie 2026”, a explicat Barbu.

Ministrul Agriculturii: Speculațiile de pe piața alimentară trebuie monitorizate

În ceea ce priveşte preţurile alimentelor în perioada sărbătorilor de iarnă, care au înregistrat deja o creştere, oficialul MADR a subliniat că speculaţiile din piaţă trebuie monitorizate atent.

„Oricine face comercializare speculează în perioada sărbătorilor şi într-adevăr este o creştere. Dar aici sunt atribuţiile Consiliului Concurenţei privind distorsionarea pieţei”, a transmis şeful de la Agricultură.

În acest context, ministrul a precizat că a solicitat autorităţii de concurenţă "verificări clare".

"Anumite înţelegeri între magazinele de retail sau între anumiţi producători, aceste practici comerciale neloiale trebuie să dispară. Eu cred că trebuie să avem foarte mare grijă în această perioadă. Bineînţeles, preţurile au crescut şi din cauza preţului la energie şi ştim că sunt costuri suplimentare. Şi acolo eu cred că trebuie intervenit, pentru că tot ceea ce se întâmplă în România privind creşterea preţului la energie, creşterea preţului la combustibil, se reflectă în alimente şi se reflectă şi în inflaţie. Şi am văzut acest lucru, avem o inflaţie destul de mare, de aceea vreau să verifice foarte clar, pentru că avem o legislaţie prin care avem plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, dar Consiliul Concurenţei trebuie să analizeze dacă nu cumva acea marjă care a fost eliminată de la produsele alimentelor de bază nu a fost transferată către alte produse agroalimentare. Şi aici Consiliul Concurenţei poate să intervină", a subliniat Florin Barbu.

Măsura de plafonare a adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază a fost instituită în iulie 2023, prin OUG 67/2023, pentru o perioadă de 90 de zile. Ulterior, termenul a fost prelungit succesiv prin mai multe ordonanţe de urgenţă, ultima dintre ele fiind valabilă până la 31 martie 2026.

Această decizie îi vizează pe toţi actorii din lanţul agroalimentar - procesatori, distribuitori şi comercianţi - dar, în mod special, îi protejează pe cei mai vulnerabili dintre consumatori, în acord cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale.

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a declarat recent că măsura de plafonare a preţurilor la alimente nu ar mai trebui prelungită, întrucât şi-a pierdut eficienţa, iar piaţa s-a adaptat, înregistrându-se scumpiri la alte categorii de produse.

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, rata anuală a inflaţiei a fost de 9,8% în luna octombrie 2025, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52%, iar mărfurile alimentare cu 7,57%.

