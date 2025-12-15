Statul se împrumută de la bănci înainte de Sărbători. Suma pe care a atras-o Ministerul de Finanțe într-o singură zi

Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 427,7 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 176 de luni, la un randament mediu de 6,90% pe an, potrivit datelor BNR.

Valoarea nominală a emisiunii de luni a fost de 500 de milioane de lei, iar băncile au subscris 542,8 milioane de lei.

Marţi este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 64,2 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni.

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna decembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 4,5 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15%, respectiv 675 milioane de lei, din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive.

