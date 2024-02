Au bătut clopotele de nuntă de Dragobete. Mai multe cupluri și-au spus „DA” și s-au căsătorit în această zi

Este Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români, un motiv în plus ca îndrăgostiții să-și declare dragostea. Câteva cupluri și-au spus „DA” și s-au căsătorit în această zi mare.

Pe lângă flori și bomboane, printre cadouri își fac loc și mărțișoarele. Făcute cu migală, din ceramică, lemn sau sticlă, vestesc primăvara.

Unii s-au căsătorit de Dragobete, alții și-au făcut din nou declarații de dragoste.

Cuplu: „Astăzi ne-am cununat. Am zis că este o zi specială și ea este specială, așa că e cea mai frumoasă zi din viața mea. Este cea mai frumoasă fată din viața mea și o s-o iubesc toată viața”.

Cuplu: „Te iubesc, o iau de mână, că întotdeauna plecăm de mână. Love is in the air. Aoleuu... Sunt inginer, dar stau prost cu matematica. De vreo 38”.

Cuplu: „Avem 40 de ani împreună, deci au fost de toate”.

Între timp, oamenii au început să caute mărțișoare. Mulți au ajuns la târgul de la Muzeul Țăranului Român din Capitală.

Român: „Cred că am cumpărat vreo 20 și sunt aici doar de vreun sfert de oră. Pentru mine, pentru prietenul meu. Ne dăm unul altuia, nu cred că mărțișoarele sunt doar pentru femei”.

Român: „O albinuță, ghiocel. Aa... Am o grămadă, toate sunt minunate! N-am bani pentru câte ar trebui să cumpăr”.

Român: „Am cumpărat multe mărțișoare cu pisici. Anul ăsta văd că e anul pisicilor”.

În toate formele și culorile, făcute manual și prinse cu un șnur roșu, modelele au fost pentru toate gusturile.

Ruxandra Bunea, artist plastic: „Job-ul meu de bază nu este de handmade artist, e de psiholog, așa că azi am făcut mărțișoare terapeutice, cu mesaje terapeutice. Dar pentru că avem nevoie de umor în viață, majoritatea sunt amuzante. Un trifoi cu cinci foi sau cel mai bun noroc cred că e norocul chior, care n-are un ochi, dar se descurcă oricum”.

Mihai Ariciu, artist plastic: „În general toate sunt glazurate și pictate cu tehnologie cu ardere în cuptor. Sunt arse la o mie de grade. Mult. Că se ia de foarte multe ori în mână, de la decor, colorare, ansamblarea acului. Există un proces întreg”.

Târgul va fi deschis până pe 29 februarie.

Dată publicare: 24-02-2024 19:30