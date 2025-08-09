Armin van Buuren și Post Malone, protagoniștii celei de-a doua seri de UNTOLD: „Este ceva ce nu am văzut în alte țări”

09-08-2025 | 08:49
Un show spectaculos de lumini și artificii a marcat a doua noapte de UNTOLD. Tribunele au fost pline până la refuz.

Doina Plăcintă

Îndrăgitul artist Post Malone – rapper și compozitor – a entuziasmat publicul, inclusiv prin mesajul transmis fanilor de pe scena din inima Transilvaniei.

Starul american a cântat în premieră în România.

Post Malone, considerat unul dintre cei mai influenți cinci artiști ai secolului 21, a făcut noaptea trecută un spectacol incendiar pe scena UNTOLD.

La doar 30 de ani, are zeci de premii Billboard și nominalizări la Grammy, iar fanii au trăit cu intensitate fiecare moment.

Fată: „Senzațional! Deci, ceva superb! L-am așteptat pe Post Malone să vină în România și în sfârșit a venit la Untold. Mă simt grozav, sunt foarte fericită.”

Băiat: „Vibe-ul de aici e incredibil, e top, nu se compară cu nimic altceva. Nu pot să explic în cuvinte.”

Arena din inima festivalului a devenit neîncăpătoare. De pe scenă, artistul a transmis un mesaj.

Fata: „Este super mișto, e cel mai tare Untold de până acum, se vede că este aniversarea a 10-a.

Momentul culminant al serii l-a reprezentat apariția invitatului-surpriză.

DJ-ul bosniaco-suedez este un veteran al festivalului și a transmis că nu putea să lipsească de la ediția aniversară.

Timp de aproape o oră, oamenii s-au dezlănțuit pe ritmurile mixate.

Printre artiștii prezenți aproape în fiecare an la Untold este și Armin van Buuren.

Armin van Buuren, artist: „Cred că România merită un festival ca Untold. Este ceva ce nu am văzut în alte țări, vin oameni din toată lumea. Este o experiență, să fii aici este cu adevărat special.”

Muzica a unit oamenii și în jurul celorlalte scene ale festivalului.

Alții și-au făcut loc la petrecerea din tramvai.

Tânără: „E foarte distractiv, stăm aici de vreo 30 de minute, dar acum mi-am făcut în sfârșit curaj să intrăm.”

Fată: „Mă detașez de lumea reală de fiecare dată când sunt aici. Mă distrez atât de bine!

Petrecerea a ținut până dimineața.

Parada camioanelor personalizate la Alba Iulia. Mastodontul roz Pisy Truck, unul dintre atracțiile evenimentului

