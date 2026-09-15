Secretarul Forțelor Aeriene ale SUA, Troy Meink, a declarat că arma aflată „pe orbită” era necesară pentru protejarea forțelor americane împotriva unor acțiuni ostile ale adversarilor, potrivit BBC.

Vorbind luni, la Conferința Air, Space and Cyber, Meink a spus că SUA sunt pregătite să facă față unor „amenințări în evoluție”, fără să ofere însă detalii despre capacitățile armei sau despre momentul în care aceasta a fost plasată pe orbită.

Lideri militari de rang înalt au declarat anterior că intenționează să consolideze capacitățile militare ale SUA în spațiu, invocând programele dezvoltate de Rusia și China pentru a ataca și perturba sateliții americani în cazul unui viitor conflict.

Administrația Trump a transmis că sistemele spațiale și rachetele interceptoare reprezintă componente esențiale ale sistemului de apărare „Golden Dome”, planificat pentru protejarea Statelor Unite împotriva rachetelor și a altor amenințări aeriene.

Ce prevede tratatul internațional din 1967

Un tratat internațional din 1967 interzice amplasarea în orbită a armelor de distrugere în masă. De atunci, marile puteri, inclusiv SUA, Rusia și China, au explorat alte capacități care nu sunt interzise explicit prin tratat, precum posibilitatea de a ținti sateliții adversarilor, esențiali pentru comunicații militare, supraveghere și navigație.

Anul trecut, președintele Donald Trump a emis un ordin executiv prin care a subliniat rolul Forțelor Spațiale ale SUA nu doar în apărarea activelor americane, ci și în desfășurarea unor operațiuni ofensive.

Forțele Spațiale ale SUA, cea mai nouă ramură a armatei americane înființată în ultimele șapte decenii, au fost create în 2019 pentru a proteja activele americane din spațiu, inclusiv sute de sateliți utilizați pentru comunicații și supraveghere.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Spațiale ale SUA a declarat că „controlul spațiului” cuprinde misiunile necesare pentru contestarea și controlarea domeniului spațial, prin utilizarea unor mijloace atât cinetice, cât și non-cinetice, pentru a afecta capacitățile adversarilor prin perturbare, degradare și, dacă este necesar, chiar distrugere.

Aceste capacități pot fi folosite atât în scopuri ofensive, cât și defensive, la ordinul comandamentelor militare competente.

Interferențe rusești

La începutul lunii februarie, s-a aflat că doi sateliți ruși ar fi interceptat probabil comunicațiile a cel puțin 12 sateliți europeni de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022.

Aceste interceptări ar fi putut permite serviciilor ruse de informații să citească datele sensibile transmise de sateliți sau, cel puțin ipotetic, chiar să preia controlul asupra acestora.

În 2024, SUA au anunțat că Rusia a lansat un satelit despre care consideră că ar putea fi capabil să atace alți sateliți. Rusia nu a comentat public informațiile.

Forțele Spațiale ale SUA afirmă că China dezvoltă și operează capacități spațiale și contraspațiale ca parte a strategiei sale de modernizare militară, în timp ce Rusia „consideră spațiul un domeniu al războiului și crede că supremația spațială va fi un factor decisiv în viitoarele conflicte”.