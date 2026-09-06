Elon Musk și SpaceX au în plan lansarea unui milion de sateliți, în timp ce Google dezvoltă propriul proiect pentru centre de date amplasate pe orbită, scrie Independent.

În prezent, pe orbita Pământului se află peste 18.000 de sateliți activi, față de puțin peste 1.000 în urmă cu un deceniu. Creșterea spectaculoasă a numărului de obiecte spațiale ridică deja semne de întrebare în rândul astronomilor, preocupați de poluarea luminoasă și de cantitatea tot mai mare de deșeuri spațiale.

Sateliții au devenit tot mai numeroși

Numai anul trecut au fost lansate în spațiu 4.510 obiecte, depășind precedentul record de 2.903, stabilit în 2023. Cei mai mulți sunt sateliți de comunicații, utilizați pentru megaconstelații precum Starlink, prin care este furnizat internet de mare viteză utilizatorilor de la sol.

Alți sateliți sunt folosiți pentru navigație GPS, prognoze meteorologice, cercetare științifică sau conservarea faunei sălbatice. Există și obiecte destinate activităților militare, inclusiv pentru monitorizarea altor sateliți.

Potrivit datelor CelesTrak, în septembrie 2026 există aproximativ 16.500 de sateliți activi pe orbita joasă a Pământului. Deși numărul pare foarte mare, specialiștii consideră că situația este încă gestionabilă.

SpaceX pregătește o constelație uriașă

Situația s-ar putea schimba însă radical. SpaceX a solicitat aprobarea pentru lansarea unui milion de sateliți care ar urma să ofere puterea de procesare necesară dezvoltării inteligenței artificiale.

Elon Musk susține că centrele de date spațiale ar putea fi o soluție pentru consumul uriaș de energie asociat inteligenței artificiale. Sateliții ar putea utiliza energia solară aproape permanent, beneficiind în același timp de spațiul disponibil pe orbită.

Planurile SpaceX au fost prezentate drept un prim pas către o civilizație de tip II pe scara Kardashev, un concept care clasifică civilizațiile în funcție de capacitatea lor de a utiliza energia disponibilă.

În realitate, Pământul este încă departe chiar și de nivelul unei civilizații de tip I, care ar presupune utilizarea întregii energii disponibile pe planeta noastră.

Mii de rachete ar putea fi lansate anual

Pentru a-și susține ambițiile, SpaceX intenționează să construiască în Louisiana o bază de lansare estimată la 100 de miliarde de dolari. Complexul ar urma să fie de peste opt ori mai mare decât Manhattanul și să permită lansarea a mii de rachete Starship în fiecare an.

Fiecare astfel de rachetă ar putea transporta până la 200 de tone pe orbită, iar SpaceX și-a stabilit ca obiectiv un ritm de lansare de o rachetă pe oră.

Creșterea numărului de lansări vine într-un moment în care cursa spațială globală se intensifică. În prezent, o rachetă părăsește Pământul, în medie, la fiecare 29 de ore.

Deșeurile spațiale reprezintă un risc

Extinderea rapidă a activităților spațiale îi îngrijorează pe specialiști. Unul dintre cele mai grave scenarii este sindromul Kessler, o reacție în lanț în care coliziunile dintre obiectele aflate pe orbită ar putea produce cantități uriașe de deșeuri.

Într-un asemenea caz, norul de fragmente ar putea deveni atât de dens încât lansarea rachetelor ar fi extrem de dificilă sau chiar imposibilă. Practic, omenirea ar putea ajunge să fie izolată de spațiu.

Specialiștii cer, în acest context, un cadru internațional obligatoriu pentru coordonarea activităților pe orbita joasă a Pământului și pentru limitarea deșeurilor spațiale.

Google pregătește centre de date în spațiu

SpaceX nu este singura companie care privește spațiul ca pe o posibilă soluție pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Google a anunțat proiectul Suncatcher, prin care intenționează să testeze centre de date spațiale.

Primii sateliți prototip ai proiectului ar urma să fie lansați la începutul anului viitor. Statele Unite pregătesc, la rândul lor, extinderea masivă a activităților spațiale, inclusiv printr-un obiectiv de 1.000 de lansări de rachete pe an de pe teritoriul american.

Cerul nopții ar putea deveni de nerecunoscut

Pe măsură ce tot mai mulți sateliți vor fi trimiși pe orbită, efectele ar putea fi vizibile direct de pe Pământ. Centrele de date orbitale și megaconstelațiile ar putea face ca pe cer să fie observate tot mai multe obiecte în mișcare.

Într-un viitor în care milioane de sateliți ar putea orbita planeta, stelele căzătoare și observațiile astronomice tradiționale riscă să devină tot mai greu de urmărit. Cerul nocturn, așa cum este cunoscut astăzi, s-ar putea transforma într-un peisaj dominat de obiecte artificiale.