Apariție misterioasă pe malul unui râu din Iași. Locul a fost invadat de animale care nu au ce căuta în libertate

Mai mulți șoareci albi de laborator au fost observați duminică la marginea pădurii Dobrovăț din județul Iași, într-un popular spațiu de campare, pe malul râului cu același nume, scrie Ziarul de Iași.

Oamenii s-au arătat nedumeriți de prezența animalelor care nu au ce căuta în libertate, chiar dacă sunt foarte blânde și complet lipsite de instinctul de supraviețuire. Iar deocamdată nu știe cum au ajuns acolo și dacă reprezintă vreun pericol, ținând cont că provin, cel mai probabil, dintr-un laborator.

”Sunt șobolani albi de laborator. Teoretic sunt foarte blânzi și pot fi manipulați de coadă. Dacă este cineva care este dispus să-i prindă, aș putea eu să-i preiau apoi. Din păcate eu sunt plecat din oraș până spre seară și nu cred că pot ajunge acolo”, a scris cineva la postarea de pe un grup de Facebook care arăta mulțimea de șoareci albi în iarbă.

Ziarul de Iași

”Stăteau unii în alții și când a vrut să le arunce un biscuit nici nu s-au uitat la el. Au mers pe lângă ei și efectiv nu reacționau. Ne gândeam că poate au fost lăsați liberi de la un laborator sau ceva de genul”, a spus o altă tânără.

Oamenii au sesizat Garda de Mediu, care la rândul său a anunțat Ocolul Silvic și nimeni nu pare să știe ce are de făcut.

”Am văzut videoclipul și am luat legătura cu cei de la Ocolul Silvic. Nu este voie să se introducă animale de acestea în pădure, plus că vorbim despre protecția animalelor, de abandon, și de un anumit risc epidemiologic. Nu știm cine este autorul, nu am identificat nici șoarecii, dar dacă apar elemente de noutate, împreună cu Poliția Animalelor vom lua măsuri. Până la acest moment nu există o sesizare oficială”, a declarat Gheorghe Bacușcă, șeful Gărzii de Mediu Iași.

Șoarecele de laborator este născut să moară

Specialiștii spun că șoarecii albi de laborator nu au nicio șansă să se adapteze noului mediu.

”La origini sunt specii sud-americane, mi-e greu să cred că s-ar putea adapta acolo. Cel mai probabil i-a abandonat cineva, pot proveni din orice loc în care se fac studii experimentale, inclusiv de la cineva care s-a plictisit de ei. Originea e foarte greu de stabilit, cum nu se știe nici proveniența țestoaselor de California din iazuri ori a puilor de pisică sau câine din pădure”, a declarat biologul Carmen Gache.

Se spune că șoarecele de laborator este născut ca să moară, fiind utilizat de către oamenii de știință sau tehnicieni biologi pentru a efectua cercetări științifice sau teste biologice.

Este un mamifer al cărui genom rămâne destul de apropiat de cel al omului (99% din genele omoloage dintre om și șoarece, adică de gene apropiate, dar nu neapărat identice.); șoarecii sunt astfel adesea utilizați în medicină și toxicologie, în special pentru stabilirea unor indicatori, cum ar fi LD50, care este un indicator de toxicitate acută.

Vârsta reproducției este de 8 săptămâni, iar pentru nevoile laboratoarelor, fermele speciale produc tulpini de murin foarte standardizate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: