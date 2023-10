Imagini incredibile într-un McDonald's. Un bărbat a aruncat în restaurant zeci de șoareci vopsiți în culorile Palestinei

Imaginile șocante distribuite pe rețelele de socializare arată cum bărbatul aruncă rozătoarele pe podeaua restaurantului fast-food, care era plin de clienți.

Potrivit Daily Mail, incidentul a avut loc în complexul de agrement Star City din Birmingham, Marea Britanie, unde mai mulți șoareci vopsiți cu spray în culorile steagului palestinian au fost aruncați pe podea.

McDonald's a confirmat că un "număr de șoareci" a fost eliberat în restaurant și a insistat că filiala, redeschisă acum, a fost "complet igienizată" după ce rozătoarele au fost îndepărtate.

Protestul face parte din apelurile mai largi de boicotare ale lanțului de restaurante McDonald's - care a oferit mese gratuite soldaților Armatei Israelului (IDF) - împreună cu Starbucks și Disney - pentru că ar fi favorizat Israelul în timpul conflictului actual.

Videoclipul, intitulat "Bucurați-vă de hamburgerii de șobolani", începe cu un bărbat care ține în mână plăcuțe de înmatriculare false pe care scrie "PAIISTN" și "Free Palestine" în timp ce ajunge în mașina sa.

Bărbatul, care purta un steag palestinian în jurul capului, a deschis portbagajul mașinii sale, a luat cutia cu rozătoare și a intrat în lanțul de fast-food, vărsându-le pe jos.

În filmare, două femei fug îngrozite în timp ce șoarecii se strecoară pe podeaua restaurantului. Activistul poate fi auzit strigând în mod repetat "Free f***ing Palestine" în timp ce se întoarce la mașină, adăugând ulterior "Boycott Israel" și "F*** Israel" înainte de a pleca.

A Muslim anti-Israel protester in Birmingham, England spray painted dozens of mice the colors of the Palestine flag. He then released them at a McDonalds at the Star City location. pic.twitter.com/LMDKLfvLSq