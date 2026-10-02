Deși sunt comercializate pe internet ca un element de stil și pentru un zâmbet pe TikTok, specialiștii atrag atenția că pot provoca probleme grave. În epoca rețelelor sociale, aparatul dentar a trecut printr-o adevărată transformare culturală, evoluând de la un motiv de ironii în rândul copiilor și adolescenților, la un simbol al statutului social. Mulți spun că îi dă celui care îl poartă un aer șic și arată că acesta este înstărit și se respectă.

Tânăr: „Citești, ai aparat dentar, te îngrijești."

Tânăr: „E o modă acum!"

Oana Păunescu, ortodont: „Am paciente cărora le-am finalizat tratamentul ortodontic și care doresc să își păstreze aparatul în continuare, doar pentru estetică."

Pe piață au apărut însă și aparate dentare false - obiecte cu rol pur „decorativ". Curios, un tânăr a comandat și el unul, de pe o platformă de comerț chinezească.

Iulian Nicolescu: „Am dat doar 30 de lei pe el să văd dacă este bun de ceva."

Stomatologii explică riscurile la care se expun oamenii care își pun pe dinți produse neavizate medical.

Ovidiu Rădescu, ortodont: „Ele pot fi înghițite, se poate înțepa, se poate răni la nivelul mucoaselor, a cavității orale."

Andreea Biriș Jianu, medic stomatolog: „Ne putem supune dinții unor forțe, unor traume anormale. Și apoi ajungem la dentist, poate chiar ne și pierdem niște dinți."

Prețul unui aparat dentar fals nu depășește 150 de lei.

Ana Bucur, ortodont: „Nu știm dacă este biocompatibil, nu știm dacă are posibil metale toxice în el. Poate leza gingia, pot apărea infecții, inflamații, se poate rupe."

Aparatele dentare folosite de medicii ortodonți costă de la 3.000 de lei în sus, pentru o singură arcadă. Sunt importate de firme care au avizul Agenției Naționale a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale.

Președintele Autoritatății pentru Protecția Consumatorilor spune că și aparatele fashion ar trebui să fie sigure pentru utilizator.

Bekesi Csaba, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului: „Un indicator foarte bun este existența marcajului CE, care certifică faptul că produsul respectiv a trecut printr-o testare autorizată."

Deocamdată, ANPC nu a primit reclamații cu privire la aparatele false, dar președintele instituției spune că ar putea demara un control pe această temă.