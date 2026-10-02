O analiză publicată în presa străină plasează România în centrul unei radiografii a instabilității politice care se extinde în Europa. Textul din El Confidencial pornește de la criza politică de la București și de la eșecul celei de-a treia nominalizări pentru funcția de premier făcute de președintele Nicușor Dan.

Potrivit analizei, România se află într-o situație de blocaj politic după ce PSD s-a aliat cu AUR pentru a înlătura guvernul condus de Ilie Bolojan. Autorul susține că nu există, în acest moment, perspective clare pentru depășirea rapidă a crizei, în condițiile în care inclusiv ultima propunere de premier, europarlamentarul Siegfried Mureșan, a fost respinsă în Parlament.

Analiza compară situația României cu cea din Bulgaria, țară care a trecut printr-o perioadă de instabilitate politică severă. Potrivit analizei, bulgarii au fost chemați la urne de opt ori între 2021 și 2026, într-o perioadă marcată de guverne fragile și schimbări politice repetate.

Problemele României nu sunt unice în UE

Analiza subliniază însă că fenomenul nu este specific Europei de Est. Situații de blocaj politic sunt identificate și în Polonia, Franța, Spania, Belgia, Țările de Jos și Germania.

În Polonia, guvernul lui Donald Tusk se confruntă cu opoziția președintelui Karol Nawrocki, care își folosește dreptul de veto pentru a bloca unele dintre reformele promise de actuala coaliție.

În Franța, situația politică este descrisă ca fiind marcată de blocaj după alegerile legislative anticipate din 2024, care au dus la un Parlament fragmentat. În Spania, guvernul minoritar al lui Pedro Sánchez întâmpină dificultăți în adoptarea legislației, iar țara nu a mai aprobat un nou buget general din 2023.

Germania este, la rândul său, prezentată drept un alt exemplu de vulnerabilitate politică. Analiza vorbește despre dificultățile CDU și despre ascensiunea AfD în sondaje. Fragmentarea politică poate avea efecte și la nivel european, autorul amintind situațiile în care miniștrii germani nu ajung la un acord, iar reprezentanții Berlinului sunt nevoiți să se abțină în Consiliul UE.

Instabilitatea din capitale ajunge la Bruxelles

Una dintre ideile centrale ale analizei este că problemele politice interne ale statelor membre nu mai rămân izolate la nivel național. Analiza arată că slăbirea guvernelor naționale afectează și funcționarea Uniunii Europene, deoarece liderii reuniți în Consiliul European au un rol esențial în luarea deciziilor majore.

În acest context, analiza acordă o atenție specială Franței și Germaniei, considerate esențiale pentru funcționarea UE. Slăbirea politică a liderilor de la Paris și Berlin este prezentată drept una dintre cauzele sentimentului de blocaj care se resimte la nivel european.

Concluzia analizei este că instabilitatea politică din mai multe state europene riscă să încetinească procesul decizional al Uniunii Europene, într-un moment în care mai multe guverne se confruntă cu parlamente fragmentate, coaliții fragile și presiunea partidelor radicale. În acest context, România este prezentată ca unul dintre exemplele cele mai recente ale unei crize politice care se înscrie într-un fenomen european mai amplu.