Amenda primită de o tânără din Paris care s-a urcat cu un ficus în metrou. Ce alte obiecte sunt interzise

Pentru tânăra de 24 de ani, era doar o plantă verde pe care tocmai o cumpărase pentru a-și decora apartamentul.

Însă, pentru Regia de Transport Public , aceasta era un obiect „incomod”, amintind că orice obiect transportat în metroul din Paris trebuie să aibă „o dimensiune mai mică de 75 cm”, potrivit presei franceze.

Incidentul s-a petrecut duminica trecută, în stația République, unde tânăra a fost sancționată de un agent RATP chiar după ce a trecut de turnicheți, a povestit tânără pe rețeaua X într-un șir de postări, imediat după ce a plătit amenda.

Une de vos agents débarque et nous demande notre navigo et notre pièce d’identité. Après plusieurs minutes sans explications, je demande ce qu’il se passe. Et la, on m’apprend que transporter une plante haute est considéré comme une infraction car c’est un encombrant