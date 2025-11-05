Alimentele care ne pot face să mirosim mai bine pentru cei din jur

05-11-2025 | 10:37
Alimente
Alături de gene, de starea de sănătate și de igiena personală, alimentația este unul dintre cei mai importanți factori care influențează modul în care mirosim.

Sunt alimente care ne pot face să mirosim mai bine pentru ceilalți – chiar unele la care ne-am aștepta cel mai puțin –, așa cum sunt alimente care pot produce un miros corporal mai puțin plăcut.

Fiecare dintre noi are un profil olfactiv unic, asemenea unei amprente.

Totul, de la tipul nostru de personalitate – cum ar fi extroversiunea, dominanța sau nevrotismul – până la starea noastră emoțională și sănătatea fizică, influențează felul în care mirosim, scrie BBC.

Citiți articolul integral pe spotmedia.ro

